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Сильная жара и ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Синоптики предупредили казахстанцев о том, что в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение на 6 июля, актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане 6 июля днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. 6-7 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на большей части Западно-Казахстанской области возможна сильная жара 35-38 градусов - в южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный - при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля днем на большей части Атырауской области прогнозируется сильная жара 35-39 градусов - на западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области - высокая пожарная опасность.

В четверг на севере, юге, западе Абайской области возможны гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, западе области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем в центре, на востоке Кызылординской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Также в регионе все еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на востоке области порывы 15 м/с. Днем - сильная жара 35-37 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

А на севере, востоке Костанайской области тоже будет гроза, днем - град. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность, на севере - высокая пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, на большей части области гроза, град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Завтра на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на юге Мангистауской области прогнозируется сильная жара 38 градусов. Кроме того, существует угроза пожаров.

6 июля утром и днем на востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области - гроза, град. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. А на севере и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на юге, востоке Акмолинской области вероятна гроза. Днем на юге, востоке области может пойти град. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В течение трех дней на севере, юге, востоке Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

6 июля на севере, юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Еще сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, юге Карагандинской области прогнозируется гроза, днем - град. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Жителей региона предупредили об угрозе пожаров.

В четверг днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как спастись в жару

По словам спасателей, сильная жара сопровождается обезвоживанием организма, что приводит к тяжелым последствиям для человека. Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить свое здоровье, необходимо тщательно соблюдать следующие правила поведения в период аномальной жары:

  • без особой надобности не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11:00 до 17:00. Если все-таки нужно выйти на улицу, то предпочтительно надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей;
  • для защиты от обезвоживания организма необходимо больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • не рекомендуется употреблять алкоголь, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027742-silnaya-zhara-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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