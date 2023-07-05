На границе Казахстана и Китая не будут работать автомобильные пункты пропуска в День столицы

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Завтра, в День столицы Казахстана, не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета госдоходов.

В ведомстве предупредили, что в связи с празднованием Дня столицы РК 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – говорится в сообщении.

Добавим, что такой режим работы установлен в соглашении "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", по которому пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон праздничные дни.

С казахстанской стороны это следующие праздники:

Новый год (1-2 января);

Международный женский день (8 марта);

Наурыз мейрамы (21-23 марта);

День единства народа Казахстана (1 мая);

День защитника Отечества (7 мая);

День Победы (9 мая);

День столицы (6 июля);

День Конституции Республики Казахстан (30 августа);

День Независимости (16-17 декабря);

С китайской стороны:

Новый Год (1 января);

Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);

Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);

Международный день солидарности трудящихся (1 мая);

Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю);

Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);

День образования КНР (1-3 октября).

В целом же автомобильные пункты пропуска открыты шесть дней в неделю с понедельника по субботу. Часы работы:

по времени Астаны 8:00-12:00, 13:00-17:00;

по времени Пекина: 10:00-14:00, 15:00-19:00.

В пункте пропуска "Хоргос" (РК) – "Хоргос" (КНР), временно определены иные периоды и часы работы.

"В случае необходимости, компетентные органы Сторон, уполномоченные на это своими Сторонами, могут согласовывать другие периоды и часы работы пунктов пропуска, которые утверждаются Сторонами и вводятся в действие после обмена соответствующими уведомлениями по дипломатическим каналам", – подчеркивается в соглашении.

Также отмечается, что железнодорожные пункты пропуска открыты в круглогодичном и круглосуточном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027717-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-ne-budut-rabotat-avtomobilnye-punkty-propuska-v-den-stolitsy/