На границе Казахстана и Китая не будут работать автомобильные пункты пропуска в День столицы
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Завтра, в День столицы Казахстана, не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета госдоходов.
В ведомстве предупредили, что в связи с празднованием Дня столицы РК 6 июля 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – говорится в сообщении.
Добавим, что такой режим работы установлен в соглашении "О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу", по которому пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон праздничные дни.
С казахстанской стороны это следующие праздники:
- Новый год (1-2 января);
- Международный женский день (8 марта);
- Наурыз мейрамы (21-23 марта);
- День единства народа Казахстана (1 мая);
- День защитника Отечества (7 мая);
- День Победы (9 мая);
- День столицы (6 июля);
- День Конституции Республики Казахстан (30 августа);
- День Независимости (16-17 декабря);
С китайской стороны:
- Новый Год (1 января);
- Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю);
- Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю);
- Международный день солидарности трудящихся (1 мая);
- Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю);
- Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю);
- День образования КНР (1-3 октября).
В целом же автомобильные пункты пропуска открыты шесть дней в неделю с понедельника по субботу. Часы работы:
- по времени Астаны 8:00-12:00, 13:00-17:00;
- по времени Пекина: 10:00-14:00, 15:00-19:00.
В пункте пропуска "Хоргос" (РК) – "Хоргос" (КНР), временно определены иные периоды и часы работы.
"В случае необходимости, компетентные органы Сторон, уполномоченные на это своими Сторонами, могут согласовывать другие периоды и часы работы пунктов пропуска, которые утверждаются Сторонами и вводятся в действие после обмена соответствующими уведомлениями по дипломатическим каналам", – подчеркивается в соглашении.
Также отмечается, что железнодорожные пункты пропуска открыты в круглогодичном и круглосуточном режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027717-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-ne-budut-rabotat-avtomobilnye-punkty-propuska-v-den-stolitsy/