ДЧС обратился к алматинцам из-за опасной погоды

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Завтра, 6 июля, в Алматы ожидается гроза, при которой порывы ветра могут достигать до 18 м/с, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.

"Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" информирует, что в городе 6 июля (четверг) ожидается гроза. Ветер – юго-западный, при грозе порывы ветра могут достичь 15-18 метров в секунду", – говорится в сообщении ДЧС города.

Кроме того, в департаменте по ЧС поделились правилами безопасности при такой погоде. Они следующие:

Если во время грозы вы находитесь дома , не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

Велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на безопасное расстояние.

Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Не стойте во время грозы под деревьями и держитесь в стороне от высоких объектов, например столбов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027697-dchs-obratilsya-k-almatintsam-iz-za-opasnoy-pogody/