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Большая ветка упала на здание районной прокуратуры в Алматы

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Сломанная ветка
Сломанная ветка. Иллюстративное фото: Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images

Ветка рухнула на здание прокуратуры Медеуского района Алматы – в акимате города рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы акимата Алматы, инцидент произошел сегодня, 4 июля, утром, примерно в 8:20 по адресу проспект Достык 7, где расположено здание прокуратуры Медеуского района южной столицы.

Уточняется, что произошло падение ветки в результате разлома.

Пострадавших в результате данного инцидента нет, подчеркнули в ведомстве.

В акимате добавили, что данное дерево не было аварийным.

На место событий выехали сотрудники подрядной организации.

Отметим, что сегодня в Алматы синоптики не обещали сильного ветра. По их прогнозам, скорость ветра должна составлять 3-8 м/с. Днем местами порывы могут достигать 13 м/с.

Напомним, 20 июня сильный ветер повалил деревья, в результате пострадали припаркованные во дворах машины – у авто не только остались вмятины, но и разбиты стекла.

В тот день, как сообщили ДЧС Алматы, на линию 112 поступило 8 сообщений о падении деревьев (7 – на автомашины, 1 – на административное здание).

А представители Управления экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что 20 июня на территории города было зафиксировано было 32 факта падения зеленых насаждений.

В акимате города для получения возмещения ущерба горожанам рекомендовали обратиться в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027544-bolshaya-vetka-upala-na-zdanie-rayonnoy-prokuratury-v-almaty/

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