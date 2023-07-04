Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли полицейские

Опубликовано:

Здание Министерства обороны
Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: Минобороны РК

Представители ОВД и военной полиции нашли сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РК.

"3 июля 2023 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полиции, было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть, рядового срочной службы Б. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы.

По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении.

О том, что сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова сбежал из воинской части, стало известно вчера. Об этом сообщила юрист Анна Чернова, которая является потерпевшей по делу против молодого человека.

Информацию о побеге подтвердили в Минобороны РК. Сообщалось, что сын Турлыханова, рядовой срочной службы Б., скрылся в неизвестном направлении 2 июля 2023 года.

Дело сына Даулета Турлыханова

Напомним, что в Казахстане идет разбирательство по громкому делу против сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова.

В феврале стало известно, что алматинские юристы Анна и Олег Черновы пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке. Анна заявляла, что после этого нападавший парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком оказался сын известного спортсмена и заслуженного тренера РК, а ныне – депутата Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и Олега и Анны Черновых рассказывали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве тогда также отмечали, что сын Турлыханова – Нурасыл Болат – является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

В начале апреля стало известно, что следствие по делу было завершено и его собираются передать в суд.

Отмечалось, что против молодого человека заведено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК – нанесение вреда здоровью средней тяжести.

При этом сообщалось, что пострадавшие хотят взыскать с обидчика 25 миллионов тенге за моральный ущерб в гражданском порядке. Кроме того, семья намерена привлечь его к уголовной ответственности. Примирение сторон Черновы не рассматривают.

Вначале июня о молодом человеке высказывался глава Минобороны Руслан Жаксылыков.

"Для меня все солдаты одинаковые. Немножко хулиганит или отличный парень – для меня они все одинаковые, такие же дети, как и мои дети. Если он нарушил, он понесет ответственность. Никто не убегает и не скрывается. Есть закон и все будет по нему решено", – говорил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027427-sbezhavshego-iz-voinskoy-chasti-syna-deputata-turlyhanova-nashli-pravoohraniteli/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.