В Минобороны ответили на информацию о побеге сына депутата Турлыханова из воинской части

Нападение на юристов в Алматы. Кадр из видео: КТК

Сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части, об этом сообщила юрист Анна Чернова. Информацию подтвердили в Министерстве обороны, передает корреспондент NUR.KZ.

"По нашему делу: мне стало только что известно, что сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения - нахождение под наблюдением начальника части", - пишет Чернова на своей Instagram-странице.

Она сообщила, что со вчерашнего дня его не могут найти.

"Уехал на BMW. Кто видел, передайте мальчику, что он забыл, что он находится под следствием. Кстати, кажется, до того, как сбежать, он был только освобожден с гауптвахты. А был он там, я так думаю, тоже за то, что сбегал", - заключила юрист.

Корреспондент NUR.KZ запросил комментарий по этому поводу у Даулета Турлыханова, однако тот пока не ответил.

Между тем, в Министерстве обороны подтвердили то, что Нурасыл Болат покинул воинскую часть. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

"2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть, открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении.

Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в феврале Анна Чернова (Димитриевич) сообщала, что она и ее супруг пытались остановить молодого человека, который якобы наносил удары девушке.

Юрист заявляла, что после парень переключил свое внимание на нее и супруга и нанес им удары.

Обидчиком юристов оказался сын известного спортсмена, заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Сам спортсмен позже прокомментировал конфликт, произошедший с его сыном и юристами.

Также подробности дела о конфликте сына Даулета Турлыханова и юристов Олега и Анны Черновых рассказали в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сын Турлыханова является военнослужащим. Уголовное дело было передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027344-yurist-zayavila-chto-syn-deputata-dauleta-turlyhanova-sbezhal-iz-voinskoy-chasti/