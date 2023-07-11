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Обнаружили опухоль в утробе: мальчик родился с нейробластомой в Актобе

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Иброһим с мамой
Иброһим с мамой. Фото: из личного архива

Маленький Иброһим Альбакасов из Актобе столкнулся с болезнью еще в утробе матери - у ребенка обнаружили опухоль на УЗИ. В семье это уже второй ребенок с опухолью, передает корреспондент NUR.KZ.

"На последнем триместре беременности на УЗИ у малыша, когда он был еще в утробе, обнаружили опухоль в области надпочечника. Через месяц после рождения ребенка в областной детской больнице нам подтвердили наличие опухоли по результатам УЗИ и КТ. А чтобы определить диагноз, нас отправили в Алматы в Научный центр педиатрии и детской хирургии.

После всех обследований и анализов врачи поставили диагноз "нейробластома", но отправили нас домой под наблюдение, так как была вероятность, что опухоль может сама по себе рассосаться. Но, к сожалению, опухоль не рассосалась", - рассказывает мама мальчика Гульфарам Бектлеуова.

Иброһим - третий ребенок в семье. У среднего ребенка, Исмаила, когда ему было полтора года, тоже обнаруживали опухоль в почке. Ему удалили почку и провели три курса химиотерапии, после чего мальчик вышел в ремиссию.

"Находясь в больнице с Исмаилом, я узнала о диагнозе "нейробластома" и знала, что она плохо лечится у нас на родине, поэтому решили обратиться в клиники Турции. Я обратилась к волонтерам нашего города: они открыли сбор на операцию и обследование суммой в 14 000 000 тенге. Благодаря всем неравнодушным людям, волонтерам, блогерам и нашим землякам мы смогли в марте 2023 года съездить на обследование и операцию", - говорит мама.

Ребенка успешно и вовремя прооперировали, опухоль не дала метастазы и находилась на начальной стадии. По результатам гистологии был выставлен диагноз "ганглионейробластома", но так как опухоль содержит злокачественные клетки, врачи порекомендовали приехать на обследование и на курс химиотерапии.

"Я опять обратилась к волонтерам: они открыли сбор на сумму 7 500 000 тенге, на данный момент собрано 2 072 211 тенге. Наша семья обращается с большой просьбой: прошу вас, поддержите нас и помогите нашему ребенку выздороветь", - заключила Гульфарам.

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Бектлеуова Гульфарам Макатовна, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027268-obnaruzhili-opuhol-v-utrobe-malchik-rodilsya-s-neyroblastomoy-v-aktobe/

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