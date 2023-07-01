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Двое водителей устроили гонки на улицах Шымкента (видео)

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Водители устроили гонки
Гонка. Кадр из видео: t.me/egovpress

Водителей двух легковых авто наказали на нарушение ПДД в Шымкенте. Парни устроили гонки на улицах города на своих машинах - ролик об этом появился в соцсетях.

Видео о том, как двое парней устроили уличные гонки на деньги, появилось в Telegram-канале Egov.press. На кадрах показаны водители автомобилей Lada и Chevrolet, которые обсудили условия и поставили деньги.

После автор продемонстрировал заезд нарушителей. На кадрах видно, что водители превышают скорость, создают аварийную ситуацию и нарушают другие правила дорожного движения.

В новостном Telegram-канале МВД РК по данному поводу сообщили, что сотрудники ДП Шымкента выявили видеозапись с грубыми нарушениями - участников видео установили.

Они оказались местными жителями.

"Водителя Lada Granta привлекли к ответственности по ст. 593, 596, 599, 606 и 612 Кодекса РК об административных правонарушениях. В отношении водителя Chevrolet составлены адмпротоколы в соответствии со ст. 595, 599 и 606 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что с 1 января текущего года штрафы за нарушение ПДД значительно увеличились. Они выросли вместе с очередным ростом месячного расчетного показателя (МРП). Минимальное денежное взыскание для автомобилистов превысило 10 тысяч тенге.

Самый маленький штраф для автолюбителей равен 3 МРП (10 350 тенге) - взыскание такого размера предусмотрено за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, что привело к созданию препятствия для движения автомобилей в поперечном направлении. Столько же придется заплатить за уклонение от оплаты парковки, нарушение правил пользования фарами в светлое время суток и звуковыми сигналами, игнорирование дорожных знаков или разметки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027162-dvoe-voditeley-ustroili-gonki-na-ulitsah-shymkenta/

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