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Пациентов с ВИЧ выявили в больнице Алматы: стали известны подробности расследования

Опубликовано:

Лаборатория
Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

Подробности расследования заражения пациентов вирусом иммунодефицита в одной из больниц Алматы рассказал директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД Марат Тукеев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра.

"Беспрецедентный в нашем городе случай в ЦГКБ выявлен в результате системной работы, в рамках активных профилактических мероприятий городского Центра СПИД. Именно благодаря действующей системе по тестированию пациентов, поступающих в стационар, в том числе реципиентов, установлено, что два пациента получали медицинскую помощь в одной больнице.

После поступления этой информации, УОЗ Алматы незамедлительно был инициирован мониторинг проводимых манипуляций и установление факторов риска. По результатам работы было принято решение проинформировать органы санитарно-эпидемиологического контроля", - сообщил Марат Тукеев.

По его словам, оперативно начали обследовать пациентов, находившихся в контакте в стационаре. Так был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ. Между тем, говорит Тукеев, поиск и тестирование контактных лиц продолжаются.

"Дополнительно проверяются все медицинские организации, по медицинскому маршруту пациентов. В настоящее время комиссия по расследованию, включающая эпидемиологов из разных служб, продолжает работать, расследование находится на усиленном контроле, об итогах работы будет сообщено дополнительно", - заявил он.

Директор центра отметил, что пациенты находились в стационаре в апреле, а обследование им было проведено в мае. Так велят правила.

"В соответствии с нормативными правовыми актами, пациенты, получившие гемотрансфузии (переливание крови), подлежат тестированию на ВИЧ через 1 и 3 месяца после последней гемотрансфузии.

Данные сроки установлены с учетом иммунологического «окна»: когда вирус в организме уже есть, но антитела, которые определяет лаборатория, еще не вырабатываются в достаточном для выявления количестве. То есть можно получить ложноотрицательный результат. Только к концу первого месяца возможно определить, произошло инфицирование или нет, а к концу третьего месяца при инфицировании уже у всех пациентов достаточный титр антител", - сообщил Марат Тукеев.

Он также рассказал, что вирус удалось выявить на ранней стадии, также незамедлительно был проведен подтверждающий тест на республиканском уровне.

Напомним, ранее в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

Кроме того, устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 – отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026125-patsientov-s-vich-vyyavili-v-bolnitse-almaty-stali-izvestny-podrobnosti-rassledovaniya/

Автор: Юлия Абрамова
Пациентов с ВИЧ выявили в больнице Алматы: стали известны подробности расследования

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