Фиктивное трудоустройство, накрутка часов: нарушениями в "Озенмунайгаз" займутся правоохранительные органы

Здание "Озенмунайгаза". Фото: facebook.com/OzenMunaiGaz

Более сотни нарушений выявлено в ходе проверки "Озенмунайгаз" и подрядных организаций - материалы были переданы в правоохранительные органы, сообщается на официальном сайте "КазМунайГаз".

Сегодня были подведены основные итоги проверок специальной рабочей группой АО НК "КазМунайГаз" АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) и подрядных организаций.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ОМГ выявлено 118 нарушений и несоответствий.

По 7 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, по 10 фактам проводятся служебные расследования, по 101 факту к ответственным лицам будут приняты меры дисциплинарного взыскания

Специалисты подробно остановились на нарушениях, материалы по которым передали в правоохранительные органы.

Так, была проведена проверка информации по фиктивному трудоустройству отдельных работников аутстаффинга ОМГ. Предварительная сумма ущерба, причиненного ОМГ, при этом составляет 47 млн тенге.

Еще в результате анализа актов выполненных работ по договору ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" за 2022-2023 годы обнаружено завышение норм времени на 311 бригадо-часов или на сумму 27,8 млн тенге, а также невыполнение объемов работ на сумму 69 млн тенге. В итоге выявлена переплата на 97 млн тенге.

Кроме того, в ходе проверки установлены факты нарушений алгоритма трудоустройства в ОМГ, в рамках которого в порядке очереди соискатели обязаны отработать в коммунальных предприятиях города, затем в аутстаффинге ОМГ, после чего, в случае появления вакансии, они переводятся в штат компании.

Например, 44 человека, включенные в список акимата для дальнейшего трудоустройства, не числились в списках коммунальных предприятий города (ГКП "ОзенИнвест", ТОО "Таза су" и ТОО "Verity Grouр"). Материалы по данному вопросу направлены прокурору Жанаозена.

Выявлено, что из 238 человек, принятых на работу в качестве специалистов узкого профиля, 17 не имели должной квалификации, еще 33 были переведены на другие должности внутри компании в течении короткого времени. Таким образом, возможность трудоустройства в качестве узкого специалиста использовалась как лазейка для попадания в штат.

Рабочей группой установлен факт подделки подписей членов комиссии в протоколе Корпоративного учебного центра АО "Озенмунайгаз", который послужил основанием для приема работника на должность инженера по обучению без прохождения процедуры трудоустройства.

Выявлены проблемы и в области закупок и снабжения. Так, план закупок на 2023 год на момент проверки был исполнен на 65%, в том числе по товарным позициям на 58%, то есть еще не законтрактованы 42% товарных позиции. Имеются нарушения сроков поставки по 61 законтрактованной позиции. Отменено 14 закупок по работам и услугам из-за низкого качества подготовки тендерной документации.

Напомним, что в мае текущего года специалисты "КазМунайГаза" при проверке деятельности АО "Озенмунайгаз" выявили серьезную разницу в стоимости однотипных работ.

До этого в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области АФМ РК сообщили, что на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз"(Озенмунайгаз) департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводятся несколько досудебных расследований.

Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Также сообщалось. что руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал, что в АО "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Также в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

А в начале мая КМГ в ходе ночных проверок "Озенмунайгаз" были обнаружены случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнения трудовых обязанностей во время ночной смены, использования кустарных и самодельных инструментов и материалов, в том числе на пожароопасных участках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026118-fiktivnoe-trudoustroystvo-nakrutka-chasov-narusheniyami-v-ozenmunaygaz-zaymutsya-pravoohranitelnye-organy/