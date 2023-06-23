Огнеборцы спасли от пожара в Астане олененка (видео)

Пожарные спасли олененка. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане огнеборцы при ликвидации возгорания сухостоя среди зарослей камыша обнаружили и спасли олененка, передает официальный сайт МЧС РК.

"На данный момент олененок в безопасности и благополучно передан работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза.

Для пожарных-спасателей ценна каждая жизнь, ведь они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается", – говорится в сообщении.

Кадры спасения олененка также были опубликованы в соцсетях и вызвали восторженные комментарии у казахстанцев.

"Так мило смотреть, как мужчины такой суровой профессии ухаживают за таким малюточкой. Спасатели, вы суперлюди", "Восхищаюсь такими мужчинами!", "Какие Вы, ребята, молодцы. Дай бог вам всех благ", – пишут пользователи соцсети.

Пожар в Астане

Напомним, в понедельник утром, 19 июня, подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара было осложнено сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Между тем глава Минздрава Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава министр по ЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию – два вертолета. Также в МЧС сообщили о локализации возгорания.

На следующий день Шарипханов прокомментировал ситуацию с пожаром в Астане, сообщив, что есть риск возобновления возгорания.

А 21 июня сообщалось, что пожарные ДЧС Астаны продолжают тушить сухостой на площади 80 гектар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026095-ognebortsy-spasli-ot-pozhara-v-astane-olenenka-video/