Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Огнеборцы спасли от пожара в Астане олененка (видео)

Опубликовано:

Пожарные спасли олененка
Пожарные спасли олененка. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане огнеборцы при ликвидации возгорания сухостоя среди зарослей камыша обнаружили и спасли олененка, передает официальный сайт МЧС РК.

"На данный момент олененок в безопасности и благополучно передан работникам Акмолинской областной территориальной инспекции лесхоза.

Для пожарных-спасателей ценна каждая жизнь, ведь они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается", – говорится в сообщении.

Кадры спасения олененка также были опубликованы в соцсетях и вызвали восторженные комментарии у казахстанцев.

"Так мило смотреть, как мужчины такой суровой профессии ухаживают за таким малюточкой. Спасатели, вы суперлюди", "Восхищаюсь такими мужчинами!", "Какие Вы, ребята, молодцы. Дай бог вам всех благ", – пишут пользователи соцсети.

Пожар в Астане

Напомним, в понедельник утром, 19 июня, подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о загоревшемся сухостое. Пожар произошел между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы.

Позже стало известно, что с огнем борются 140 человек. Тушение пожара было осложнено сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.

Между тем глава Минздрава Ажар Гиният посоветовала беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто имеет какие-то хронические заболевания, не выходить на улицу.

Вечером на место ЧП прибыл глава министр по ЧС Сырым Шарипханов, также сообщалось, что к тушению пожара подключили авиацию – два вертолета. Также в МЧС сообщили о локализации возгорания.

На следующий день Шарипханов прокомментировал ситуацию с пожаром в Астане, сообщив, что есть риск возобновления возгорания.

А 21 июня сообщалось, что пожарные ДЧС Астаны продолжают тушить сухостой на площади 80 гектар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026095-ognebortsy-spasli-ot-pozhara-v-astane-olenenka-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.