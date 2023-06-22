Сумму штрафов для электросамокатчиков озвучили в МВД

Самокат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов сегодня рассказал, на какую сумму могут оштрафовать электросамокатчиков за езду без шлема по дороге, передает корреспондент NUR.KZ

Сарсенов отметил, что с принятием поправок в закон "О дорожном движении" водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям.

"593 статья КоАП - за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге - прим. ред.). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, - это 620 статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП", - отметил вице-министр.

Он добавил, что эта статья более тяжелая.

"Это уже будет статья по дорожно-транспортному происшествию. Там уже более серьезная ответственность: и арест предусмотрен, и лишение прав управления. То есть здесь уже серьезно", - пояснил Сакен Сакенов.

В свою очередь председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев добавил, что появится новый знак дорожного движения, который будет использоваться для того, чтобы регулировать движение электросамокатов.

"Он будет общим, как и все правила дорожного движения. И обязательным для всех", - заявил он.

Отметим, что сегодня депутаты сената одобрили закон касательно вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Напомним, 10 мая этого года депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов, мопедов.

Позже стало известно о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых правил.

После принятия законопроекта мажилисом, казахстанские самокатчики высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все. Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие – скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

Также мы подробно рассказывали о том, какие запреты и правила для водителей самокатов и мопедов пропишут в новом законе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025887-summu-shtrafov-dlya-elektrosamokatchikov-ozvuchili-v-mvd/