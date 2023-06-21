Выбиты стекла, помяты крыши: 7 авто пострадали от упавших из-за ветра деревьев в Алматы (фото, видео)
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В Алматы вчера, 20 июня, сильный ветер повалил деревья, в результате пострадали припаркованные во дворах машины. Пострадавшие автовладельцы поделились кадрами последствий разбушевавшейся стихии.
В южной столице вчера вечером разбушевалась стихия. Дождь и сильный ветер повалили деревья в ряде микрорайонов города, в результате чего пострадали припаркованные рядом автомобили. У машин не только остались вмятины, но и разбиты стекла.
По словам очевидцев, от поваленных деревьев пострадали не только машины, но и детские площадки. В некоторых микрорайонах ветер вырвал деревья с корнем, а те перекрыли доступ к подъездам многоэтажных домов.
Между тем синоптики сообщали, что в мегаполисе ожидаются гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с. А при штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья и оборваны линии электропередач.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС города Алматы, 20 июня на линию 112 поступило 8 сообщений о падении деревьев (7 – на автомашины, 1 – на административное здание).
"ДЧС Алматы рекомендует жителям города не оставлять машины под деревьями! Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении)", – добавили в ведомстве.
Корреспондент NUR.KZ обратился в акимат города, чтобы узнать, кто должен возместить ущерб владельцам автомобилей, пострадавших от упавших деревьев. В ведомстве пока не предоставили ответ.
Что делать при сильном ветре
По информации на сайте "Электронного правительства", если сильный ветер застал вас на улице, то
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Кроме того, сегодня в Алматы также ожидаются сильный дождь и гроза. Скорость ветра – 3-8 м/с, но при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025708-vybity-stekla-pomyaty-kryshi-7-avto-postradali-ot-upavshih-iz-za-vetra-derevev-v-almaty-foto-video/