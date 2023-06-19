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Дождь с грозой и сильным ветром: штормовое предупреждение объявили в большинстве областей Казахстана

Опубликовано:

Гроза началась в поле
Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцев предупредили об ухудшении погодных условий - в ряде регионов ожидаются сильный ветер, осадки и грозы. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте РГП "Казгидромет".

20 июня ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный ночью на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром в Астане возможна гроза. Ветер западный, порывы до 15-20, ночью временами 23 м/с.

Завтра на северо-востоке Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Улытауской области завтра будет сильный ветер - западный, северо-западный порывы 18 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июня на юге Западно-Казахстанской, на западе и востоке Кызылординской, а также в Мангистауской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник в Атырауской области будет сильный ветер северный, северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 июня днем на юго-западе Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей области части ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на востоке Костанайской области возможна гроза, а днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер западный - порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

20 июня на юге, западе, в центре, горных районах Жетысуской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, днем временами порывы 25 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра на большей части Алматинской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

Во вторник на большей части Северо-Казахстанской области пройдет дождь, ночью на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.

Как вести себя при грозе

В квартире, доме, здании:

  • не подходите близко к электропроводке, антеннам,
  • закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
  • не касайтесь металлических предметов.

В транспорте:

  • не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
  • прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
  • не стойте на высоком месте или в открытом поле.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:

  • помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
  • снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
  • не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
  • не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025493-dozhd-s-grozoy-i-silnym-vetrom-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-bolshinstve-oblastey-kazahstana/

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