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Фонарные столбы рухнули из-за сильного ветра на трассе близ Астаны (видео)

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Поваленные столбы на трассе
Поваленные столбы на трассе. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Около станции Бозшаколь в Павлодарской области из-за сильного шквального ветра произошло падение опор уличного наружного освещения. Последствия непогоды были устранены, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры поваленных опор уличного наружного освещения на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты были опубликованы в Telegram-канале Kozachkov offside.

В пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что падение столбов произошло в результате сильного шквального ветра. Последствия непогоды уже устранены дорожниками.

"Дорожники устранили последствия непогоды. Около станции Бозшаколь (автодорога Астана – Ерейментау – Шидерты) из-за сильного шквального ветра произошло падение опор уличного наружного освещения.

Дорожники незамедлительно выехали на участок дороги и устранили последствия непогоды. Опоры освещения перенесены с проезжей части в резерв дороги. Электропитание временно отключено. Обеспечен безопасный проезд", – рассказали в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол".

Автодорога Астана – Ерейментау – Шидерты
Автодорога Астана – Ерейментау – Шидерты. Фото: пресс-служба АО НК "КазАвтоЖол"

Добавим, что, согласно прогнозу синоптиков на сайте РГП "Казгидромет", сегодня в Павлодарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются пыльная буря, гроза, днем порывы ветра составят 15-20 м/с, а на западе, юге области – 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025469-fonarnye-stolby-ruhnuli-iz-za-silnogo-vetra-na-trasse-bliz-astany-video/

Автор: Айбекова Сауле
Фонарные столбы рухнули из-за сильного ветра на трассе близ Астаны (видео)

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