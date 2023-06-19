Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчанин за два месяца нарушил ПДД на 1,5 млн тенге

Опубликовано:

Полицейские остановили авто
Полицейские. Фото: polisia.kz

Более 100 раз нарушил правила дорожного движения житель Астаны на своем Chevrolet - ему выставили штрафы на 1,5 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet. Водитель данного авто с 15 апреля текущего года совершил свыше 100 нарушений, по которым выставлены штрафы на сумму более 1,5 млн тенге.

Как уточнили в полиции, в основном мужчина нарушал скоростной режим и правила использования специально выделенных полос.

В настоящее время нарушителю выдано уведомление, а его автомобиль водворен на коммунальную штрафную стоянку.

А еще полицейскими был задержан 37-летний водитель BMW. Авто зарегистрировано в РФ. С марта мужчина совершил 50 административных правонарушений.

Сотрудниками полиции выданы уведомления на сумму более 1,1 млн тенге, транспортное средство тоже было водворено на коммунальную штрафную стоянку.

ОПМ "Борышкер" в столице будет проходить до 30 июня, добавили в полиции.

Отметим, согласно статье 44 КоАП РК, административный штраф есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях особенной части КоАП РК, в размере, соответствующем определенному количеству месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении.

Штраф взыскивается в доход государственного бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025357-astanchanin-za-dva-mesyatsa-narushil-pdd-na-15-mln-tenge/

Автор: Виктор Николаев
Астанчанин за два месяца нарушил ПДД на 1,5 млн тенге

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.