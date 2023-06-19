Астанчанин за два месяца нарушил ПДД на 1,5 млн тенге

Полицейские. Фото: polisia.kz

Более 100 раз нарушил правила дорожного движения житель Астаны на своем Chevrolet - ему выставили штрафы на 1,5 млн тенге, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер" сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Chevrolet. Водитель данного авто с 15 апреля текущего года совершил свыше 100 нарушений, по которым выставлены штрафы на сумму более 1,5 млн тенге.

Как уточнили в полиции, в основном мужчина нарушал скоростной режим и правила использования специально выделенных полос.

В настоящее время нарушителю выдано уведомление, а его автомобиль водворен на коммунальную штрафную стоянку.

А еще полицейскими был задержан 37-летний водитель BMW. Авто зарегистрировано в РФ. С марта мужчина совершил 50 административных правонарушений.

Сотрудниками полиции выданы уведомления на сумму более 1,1 млн тенге, транспортное средство тоже было водворено на коммунальную штрафную стоянку.

ОПМ "Борышкер" в столице будет проходить до 30 июня, добавили в полиции.

Отметим, согласно статье 44 КоАП РК, административный штраф есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях особенной части КоАП РК, в размере, соответствующем определенному количеству месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент возбуждения дела об административном правонарушении.

Штраф взыскивается в доход государственного бюджета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025357-astanchanin-za-dva-mesyatsa-narushil-pdd-na-15-mln-tenge/