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Алматинка притворилась онкобольной и собрала с друзей и знакомых 14 млн тенге на путешествия (видео)

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Таблетки в руках
Девушка пьет лекарство. Иллюстративное фото: pexels.com

Две жительницы Алматы обратились в полицию, чтобы привлечь к ответственности свою подругу, которая, притворившись онкобольной, собирала со знакомых денег якобы на лечение, передает сайт телеканала КТК.

Алматинки Анастасия и Дания хотели помочь тяжелобольной подруге. А в итоге остались без денег и погрязли в долгах. Женщина жаловалась на опухоль головного мозга и просила собрать денег на лечение в Израиле. Самой щедрой оказалась Дания, она перечислила подруге почти 8 миллионов тенге.

"Она, бывало, так звонит: "Можешь мне 100 тысяч отправить? Мне на укол надо, на лекарство". Родственники тоже были уверены, что она болеет. Все помогали финансово: тетушки, сестры, братья. Потом мне звонит моя знакомая. Она ее тоже знает. И говорит: "А как там Ира поживает?". Я говорю: "Ну вот на операцию деньги собирали". Она говорит: "А как ее сынок? Ну его же машина сбила". Я вообще в шоке. У меня закрались сомнения", - поделилась Дания Хамидуллина.

На операцию и реабилитацию понадобилось 27 тысяч евро. Ничего не подозревающая Анастасия отдала подруге все сбережения – почти 6 миллионов тенге. Родственники и друзья даже открыли сбор. Ложь раскрылась, когда деньги пошли не на лечение, а на отдых в Египте.

"Каждый день человек просто писал в слезах, как ей плохо, как ей больно, что ей нужна срочная операция. Закрались сомнения, потому что человек резко закрыл сбор. Я ей звоню и прошу: "Ир, давай встретимся? Тут что-то у меня не сходится".

Приезжает на работу. Я ей говорю: "Ну, ты же меня обманываешь?". На что она опустила глаза вниз и сказала: "Я просто хочу жить лучше". Я говорю: "Конечно, я все понимаю, но я не хочу, чтобы за мой счет жили", - делится алматинка Анастасия Вилкова.

С тех пор подруга пропала и не выходит на связь. В полиции заявления обманутых людей не приняли. Правоохранители рекомендуют пострадавшим обращаться в суд.

"В Алматы несколько лет назад был задержан мужчина, который представлялся сотрудником благотворительного фонда. При этом никто из потерпевших даже не удосужился перепроверить, работает ли такой человек в фонде и собирал денежные средства на лечение больных детей.

Мы как орган правопорядка рекомендуем очень скептически относиться к такого рода объявлениям, перепроверять информацию. Если человек желает заняться благотворительностью, лучше это делать через проверенные ресурсы. К примеру, через общественные фонды", - пояснила представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

А юристы говорят, в гражданско-правовом порядке для мошенников не добиться тюремного заключения. Поэтому советуют обманутым людям все же писать коллективное заявление именно в полицию.

"У нас выносят решения пачками, но эти решения остаются без исполнения, потому что у ответчика нет ни дома, ни машины, ни денег и он погашает. В суде говорит: "Я стараюсь, я нигде не работаю. 10 тысяч отправил". Такие дела тянутся. Они должны найти еще других пострадавших, как минимум человек 4-5, и совместно написать коллективное заявление через приложение eOtinish", - посоветовал юрист Габит Умирбеков.

Полицейские и юристы настоятельно рекомендуют казахстанцам, которые хотят помочь, быть бдительными: проверять справки и выписки из истории болезни человека. И конечно, не стоит класть деньги в ящик для пожертвований или перечислять деньги на личные счета незнакомцев.

Источник: КТК

Отметим, на официальном портале "Электронного правительства" указан 41 благотворительный фонд, официально зарегистрированный в Казахстане. Ознакомиться с направлениями деятельности фондов и контактными данными можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024818-almatinka-pritvorilas-onkobolnoy-i-sobrala-s-druzey-i-znakomyh-14-mln-tenge-na-puteshestviya-video/

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