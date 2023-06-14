ВИЧ выявили у пациентов больницы в Алматы: Минздрав начал расследование

Анализ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Минздрав начал расследование по факту инфицирования ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Специалистами Центра СПИД Министерства здравоохранения РК выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ) среди лиц, получавших лечение",- говорится в сообщении.

По данному факту Комитетами санитарно-эпидемиологического контроля и медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК начата проверка, отметили в Минздраве.

В состав комиссии привлечены специалисты Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

Дополнительная информация будет представлена по итогам работы комиссии, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в управлении общественного здравоохранения Алматы подтвердили, что в ЦГКБ произошло заражение пациентов ВИЧ-инфекцией.

В ведомстве уточнили, что получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны были через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Специалистами Центра СПИД города Алматы выявлены три случая с ВИЧ-положительным статусом.

Комиссия провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, были обследованы доноры, медработники и контактные лица.

Согласно официальному сайту ВОЗ, Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

ВИЧ поражает белые клетки крови, что приводит к ослаблению иммунной системы. Это повышает вероятность развития таких заболеваний, как туберкулез, инфекционные болезни и некоторые виды онкологических заболеваний.

ВИЧ передается через разные жидкости организма инфицированных людей, например, кровь, грудное молоко, семенную жидкость. Передачи инфекции не происходит при поцелуях, объятиях или совместном употреблении пищи. ВИЧ также может передаваться от матери ребенку.

ВИЧ-инфекция поддается лечению и профилактике с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). При отсутствии лечения ВИЧ-инфекция может перейти в СПИД, часто через много лет после заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024763-minzdrav-nachal-rassledovanie-po-faktu-infitsirovaniya-vich-v-almaty/