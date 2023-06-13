ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Департамента по ЧС Алматы предупредили горожан и гостей мегаполиса об опасности пожаров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ДЧС сообщили, что в городе объявлено штормовое предупреждение. Подчеркивается, что с 14 по 16 июня в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям южной столицы требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при посещении горно-лесной местности:

не разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

не курить, не бросать горящие спички, окурки;

не оставлять на освещенной солнцем лестной поляне бутылки, осколки стекла, другой бытовой мусор и не выжигать траву.

Напомним, что уже почти неделю, с 8 июня, в Абайской области горит лес в природном резервате "Семей орманы". В результате ЧП погибло 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

По последним данным МЧС, на вертолетах осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги. Отмечается, что с начала пожара всего осуществлено 1 450 сбросов воды объемом более 4 тыс. тонн.

При этом вчера стало известно о пожаре в Кызылорде – там загорелся сухостой на площади в 5 гектаров. Очевидцы публиковали в Сети кадры с места событий.

Позже представители МЧС сообщили, что общая площадь возгорания составила 6 гектаров. Тушение пожара осложнялось сильными ветрами и неблагоприятными погодными условиями.

Всего на месте были задействованы 17 единиц техники 76 сотрудников пожарной службы, управления полиции медицинского центра катастроф, Кызылординской области, "КазТрансГаза", местных исполнительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024619-dchs-obratilsya-k-almatintsam-s-preduprezhdeniem/