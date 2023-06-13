Кортежу из дорогих авто полиция заблокировала дорогу в Алматы (видео)

Кортеж устроил беспредел в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Алматы наказали восьмерых автолюбителей, которые объединившись в кортеж устроили беспредел на дорогах южной столицы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, вереница машин, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения и игнорировали общеповеденческие нормы, была замечена сотрудниками специализированного батальона местной полицейской службы. Для принятия мер полицейские решили заблокировать дорогу кортежу.

В итоге на водителей указанных транспортных средств было составлено 11 административных протоколов по следующим составам правонарушений:

создание аварийной ситуации,

умышленное создание препятствия для движения ТС,

отсутствие технического смотра,

нарушение правил маневрирования,

нарушение требования дорожной разметки.

Отметим, согласно статье 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге). При повторном правонарушении водителю грозит лишение прав на полгода.

Статья 614 КоАП РК предусматривает наказание за создание препятствий для движения транспортных средств. Так, согласно этой статье, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (10 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Согласно статье 595 КоАП РК, нарушение правил маневрирования влечет штраф в размере от 5 до 20 МРП (от 17 тыс. до 69 тыс. тенге).

Согласно статье 601 КоАП РК, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (10 тыс. тенге). При повторном нарушении штраф вырастает до 10 МРП (34 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024538-kortezhu-iz-dorogih-avto-politsiya-zablokirovala-dorogu-v-almaty-video/