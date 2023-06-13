Незаконно построенный магазин снесли в Алматы (фото)

Незаконная постройка. Фото: пресс-служба управления градостроительного контроля города Алматы

В Алматы снесли магазин, который был незаконно построен в микрорайоне Шугыла, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления градостроительного контроля города.

Сообщается, что магазин был незаконно построен в микрорайоне Шугыла по улице Жунисова, 47.

"Самовольную постройку собственник построил на участке, предназначенном для эксплуатации и обслуживания жилого дома, не располагая разрешительными документами", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что управлением по результатам внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры по части статьи 316 и по статье 321 КоАП РК и выдано предписание об устранении выявленных нарушении.

"Собственник к сроку информацию об исполнении требований предписания в управление не предоставил, и 15 сентября 2022 года было подано исковое заявление в Наурызбайский районный суд о сносе незаконного объекта.

7 декабря 2022 года решением Наурызбайского районного суда города Алматы исковое заявление удовлетворено в полном объеме", – пояснили в управлении.

Незаконная постройка. Фото: пресс-служба управления градостроительного контроля города Алматы

Отмечается, что во исполнение решения суда собственник произвел снос объекта путем демонтажа.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 316 КоАП РК, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (более 1,3 млн тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (более 2 мл тенге).

Также, согласно статье 321 КоАП РК, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 40 МРП (138 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (более 1 млн тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (более 1,7 млн тенге).

Напомним, только за прошлый месяц в Алматы снесли несколько построек. Так, в начале мая незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра снесли по решению суда.

Позже в центре города снесли незаконно возведенную летнюю террасу одного из ресторанов по проспекту Абылай хана.

Также в конце мая сообщалось, что алматинец построил мезонин на крыше жилого многоэтажного дома. Суд постановил снести незаконную постройку.

Кроме того, акимат Алматы отказал в разрешении на строительство 14-этажного гостиничного комплекса, который должен был располагаться на улице Муканова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024527-nezakonno-postroennyy-magazin-snesli-v-almaty-foto/