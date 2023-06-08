Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

На станции Алматы-2 произошло смещение колесной пары одного вагона поезда. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

"8 июня в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона. Пассажиров в поезде не было. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Также сообщается, что был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию. А для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.

Добавим, что АО "НК "ҚТЖ" – транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров, говорится на официальном сайте перевозчика.

Направления деятельности компании:

услуги магистральной железнодорожной сети;

железнодорожные грузовые перевозки;

железнодорожные пассажирские перевозки;

транспортно-логистические услуги;

оперирование грузовыми вагонами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024014-passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-v-almaty/