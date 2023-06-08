Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы
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На станции Алматы-2 произошло смещение колесной пары одного вагона поезда. Никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
"8 июня в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона. Пассажиров в поезде не было. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
Также сообщается, что был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию. А для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия.
Добавим, что АО "НК "ҚТЖ" – транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров, говорится на официальном сайте перевозчика.
Направления деятельности компании:
- услуги магистральной железнодорожной сети;
- железнодорожные грузовые перевозки;
- железнодорожные пассажирские перевозки;
- транспортно-логистические услуги;
- оперирование грузовыми вагонами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024014-passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-v-almaty/