Звук, похожий на взрыв, напугал жителей Астаны (видео)

Видео очевидца. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Жители Астаны услышали звук, похожий на взрыв, посреди бела дня. В столичном департаменте по ЧС сообщили, что на территории кафе горели две летние беседки, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры черного дыма, снятые очевидцами, опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.

"Астанчане слышали взрыв в районе улицы Кажымукана", – говорится в описании поста.

В департаменте по ЧС Астаны прокомментировали ситуацию.

"7 июня в 12:57, район Алматы, улица Кажымукана, 1, на территории кафе "Ренессанс" горели 2 летние беседки. Подразделения ДЧС оперативно прибыли на место. В 13:13 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Информация по взрыву газового баллона не подтверждается, произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших нет", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента.

Напомним, в начале мая в Астане по улице Хлудова загорелась кровля детского сада. Всех детей вывели из здания до прибытия пожарных, жертв удалось избежать. Предварительная площадь пожара составила 300 кв. м.

Позже в одном из столичных ЖК загорелась квартира. В ДЧС рассказали, что горели домашние вещи, мебель, оконные проемы на площади 6 квадратных метров. Жертв не было.

11 мая в одном из столичных жилых комплексов случился пожар. Выяснилось, что загорелись битум и наружная обшивка на территории новостроящегося жилого комплекса.

В конце мая пожар произошел в одном из зданий на левом берегу Астаны – загорелось строящееся здание по улице Мухамедханова. Пострадали два человека.

Что делать при пожаре?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что во время пожара в помещении, в высотном здании или в месте скопления людей. Действия должны быть следующими:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023769-letnee-kafe-zagorelos-v-astane-video/