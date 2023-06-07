Санврачи Алматы призвали не покупать ранние арбузы, дыни и фрукты

Арбуз и дыня. Иллюстративное фото: pixabay.com

Санврачи Алматы рассказали, как не отравиться ранними фруктами и овощами и на что обратить внимание при их выборе, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам заместителя руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткеновой, все ранние овощи и ягоды в процессе выращивания подкармливают химическими веществами, содержащими азот, необходимый для роста растения. Все эти химические вещества накапливаются в самом растении - это и есть нитраты.

Как отмечают в ДСЭК Алматы, нитраты - это не яд, а стройматериал для растений, азот. Часть его соединений растения превращают в белки, излишки накапливаются и попадают в организм человека.

Понять, есть ли нитраты в овощах, можно по их внешнему виду: крупный размер и слишком насыщенная окраска являются первым признаком чрезмерного использования удобрений и пестицидов.

"Нитратные" дыни и арбузы можно понять по отсутствию сладкого вкуса и недозревших семян в них. То же касается персиков и абрикосов - несладкий вкус и склонность фруктов к растрескиванию говорят о наличии нитратов.

У яблок и груш это будет пресный вкус, также насторожить должна скользкая и немного липковатая кожура яблок. Это значит, что ее обработали дифенилом (пищевым консервантом), который смывается только мыльной водой, говорит санврач.

В томатах белые прожилки сообщают о большом количестве нитратов. Старайтесь покупать только зрелые плоды. Если томат ярко-красный как снаружи, так и внутри, значит, содержание нитратов в норме.

У свеклы должны насторожить закрученные хвостики, у огурцов - желтые пятна на шкурке; "нитратные" листья салата имеют коричневые кончики и хрупкость. Капустные листья могут иметь темные точки - это грибок, который поражает только нитратную капусту. Слишком большой размер кочанов и их растрескивание тоже являются признаком нитратов.

Слишком длинные стебли и слишком темная окраска зелени, а также желтые и зеленые вкрапления на моркови, белесая сердцевина также говорят о нитратах.

При этом, отмечают санврачи, определить на глаз допустимую норму нитратов не представляется возможным. Определить уровень вредных веществ способен только специальный прибор - нитратомер.

Чтобы обезопасить себя и свою семью, важно соблюдать некоторые правила.

Так, содержание нитратов можно значительно уменьшить, если купленные овощи и фрукты правильно мыть и чистить.

Самый эффективный способ борьбы с нитратами - предварительное замачивание овощей и зелени в теплой воде на 20-30 минут: нитраты переместятся в воду.

Термическая обработка также ощутимо снижает содержание нитратов.

Не храните размороженные овощи и фрукты, а также приготовленные салаты более суток. При изменении температуры и долгом хранении нитраты в овощах и фруктах превращаются в нитриты.

Опасность отравления нитратами заключается в изменении гемоглобина в метгемоглобин и нарушения его функции транспортировки кислорода в ткани и органы человека. Если своевременно не будет оказана медицинская помощь, то возможны опасные последствия.

В связи с этим санврачи рекомендуют быть осторожными при приобретении ранних овощей, особенно бахчевых культур.

Санитарные врачи города Алматы рекомендуют покупать овощи, фрукты и ягоды только в установленных точках торговли, где проводится проверка реализуемой продукции местными лабораториями или документами прослеживаемости. Не покупайте продукты на стихийно организованных точках торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023709-sanvrachi-almaty-prizvali-ne-pokupat-rannie-arbuzy-dyni-i-frukty/