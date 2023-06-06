"Ежедневно нарушал ПДД": штрафы почти на миллион тенге "накопил" казахстанец (видео)

Задержанный автомобиль. Фото: polisia.kz

Сегодня ночью в Таразе стражи порядка задержали нарушителя ПДД. По данным полиции, общая сумма его штрафов превысила 900 тыс. тенге, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что полицейские Жамбылской области установили Toyota Camry черного цвета с подложными номерами.

"Водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него 101 неоплаченный штраф на сумму 907 000 тенге", – рассказали представители МВД.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками ЦОУ совместно с Батальоном патрульной полиции УП Тараза по камерам видеонаблюдения данная автомашина была установлена.

6 июня в 02:19 на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Толе би стражи порядка задержали 32-летнего нарушителя. По данным полицейских, в багажнике авто лежали подложные номера, которыми предположительно пользовался нарушитель, чтобы избежать штрафов.

На него было составлено еще 4 административных протокола по части 2 статьи 230 КоАП РК, а также по частям 3, 4 и 5 статьи 590 КоАП РК.

"Водитель полностью признал свою вину, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По решению суда водителю назначен административный арест и лишение права управления транспортным средством на 1 год", – добавили стражи порядка.

Добавим, что согласно части 2 статьи 230 КоАП РК незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом РК об обязательном страховании заключить этот договор, влечет штраф на физических лиц в размере десяти МРП (34 500 тенге).

Также, что касается статьи 590 КоАП РК:

по части 3 – установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51 750 тенге);

или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51 750 тенге); по части 4 – управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год;

или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год; по части 5 – управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023655-ezhednevno-narushal-pdd-shtrafy-pochti-na-million-tenge-nakopil-kazahstanets-video/