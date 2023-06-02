"Что я получила от государства?": новость об отмене ЕСП возмутила казахстанцев (видео)

Деньги и календарь. Иллюстративное фото: Carol Yepes/Getty Images

В Казахстане задумались об отмене единого совокупного платежа, введенного в 2019 году. Вместо этого самозанятым предлагают регистрироваться в качестве ИП, передает сайт телеканала КТК.

Единый совокупный платеж в Казахстане ввели в 2019-м. ЕСП перечисляют самозанятые граждане, чей доход не превышает 4 миллионов тенге в год.

Размер налога составляет один месячный расчетный показатель – это 3 с половиной тысячи. Для жителей населенных пунктов – еще меньше. В эту сумму входят индивидуальный подоходный налог, пенсионные взносы и медицинская страховка.

В 2022 году самозанятые казахстанцы выплатили почти 800 миллионов тенге.

Однако уже с 1 января репетиторы, мастера маникюра, няни вынуждены будут платить совсем другие суммы. Эксперты считают, частники просто не потянут такие расходы и уйдут в тень.

Корреспондентам телеканала удалось поговорить с казахстанкой Марией Ткаченко. Она уже восемь лет работает мастером по наращиванию ресниц, кабинет для этого Мария оборудовала в своем доме.

Домохозяйка рассказывает, в день успевает принимать по два человека. Ежемесячный доход не превышает 150 тысяч тенге. Но тем не менее она добросовестно перечисляет единый совокупный платеж, это 3 с половиной тысячи, чтобы без проблем пользоваться медицинской страховкой. Новость об отмене ЕСП вызвала у женщины негодование.

"Тех денег, которые я зарабатываю, и то, что я оплачиваю ЕСП, этого вполне достаточно. С каких денег? С каких заработков я могу платить больше? Получается, я тогда буду работать не для своей семьи, не для себя. Я буду работать для государства. В ответ что я получила от государства? Мне скидку на материал не дают. Мне рабочее место не дают", - возмущена Мария.

В Комитете госдоходов объясняют, срок действия ЕСП – всего пять лет. Теперь в ведомстве предлагают альтернативный налог.

"Те лица, которые по ЕСП работали ранее, они могут перейти на другой налоговый режим, то есть зарегистрироваться как ИП сначала. Очень легко зарегистрироваться как ИП. Это просто уведомительный характер носит.

Можно выбрать налоговый режим на основе патента. Также можно выбрать специальный налоговый режим на основе мобильного приложения. По ним самые низкие ставки налогов. В настоящее время ставка налога – 1%", - объяснила официальный представитель КГД Айнур Сартаева.

Эксперты считают: налог в виде ЕСП выгоден для обычных казахстанцев, которые только начинают работать в сфере предпринимательства. Или, например, сдают квартиры. Некоторые самозанятые добровольно решили перечислять деньги, несмотря на невысокий доход.

"Если ЕСП уберут, то политически очень невыгодная ситуация получится. Кто-то им поверил, начал платить. А тут им говорят: "Слушай, ну все. Дело закончилось. Теперь переходи на регистрацию ИП, потому что мы знаем, ты точно предпринимательской деятельностью занимаешься", - считает налоговый эксперт Айдар Масатбаев.

Чиновники предлагают казахстанцам все-таки зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и оформить патент. Новоиспеченным бизнесменам придется выплачивать 1% от годового оборота.

Такую налоговую политику эксперты считают непродуманной. Специалисты уверены: самозанятые граждане, которые не отдавали государству процент, так и останутся в тени. Туда же могут устремиться и те, кто все эти годы добросовестно платил ЕСП.

Источник: КТК

Напомним, казахстанцы могут использовать ЕСП для оплаты налогов, пенсионных взносов, социальных платежей и медстрахования – все это входит в сумму ежемесячного платежа. А его стоимость составляет 1 МРП (3 450 тенге в 2023 году) для жителей городов и 0,5 МРП (1 725 тенге) для сельской местности.

При этом ЕСП может применяться при аренде жилья и других видах самостоятельной занятости.

Однако, согласно новому Социальному кодексу, с 1 января 2024 года ЕСП прекращает свое действие. В Налоговом кодексе перед разделом "Единый совокупный платеж" также отмечено, что данный раздел введен в действие с 1 января 2019 года и действует до 1 января 2024 года.

Если текущие положения Социального и Налогового кодексов вступят в силу, то с 2024 года арендодатели и самозанятые казахстанцы вместо ЕСП будут вынуждены выбирать другие налоговые режимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023213-chto-ya-poluchila-ot-gosudarstva-novost-ob-otmene-esp-vozmutila-kazahstantsev-video/