Водителей сразу двух кортежей с выпускниками наказали в Туркестанской области (видео)

Кортеж. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области наказали водителей двух кортежей с выпускниками. Нарушения были выявлены при мониторинге соцсетей, передает медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, при мониторинге соцсетей внимание стражей порядка привлек кортеж из автомашин с участием выпускников школ соседнего района. В ходе принятых мер нарушителей установили и привлекли к административной ответственности.

В отношении водителей автомашин BMW и ВАЗ составили административные протоколы по статье 593 КоАП РК и статье 606 КоАП РК.

Автомобили нарушителей водворили на штрафстоянку.

Кроме того, полицейские Казыгуртского и Сарыагашского районных отделов полиции провели оперативные мероприятия с целью установления автомобилей еще одного кортежа, выявленного на видеозаписи в социальных сетях.

В результате стражи порядка установили нарушителей ПДД, а транспортные средства водворили на штрафстоянку.

Водителей автомашин Cherry Tiggo 7, Lada-21705 и Lada-2115 привлекли к ответственности сразу по пяти административным статьям. С нарушителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы.

Напомним, ранее в Алматы водителей двух машин наказали из-за пассажиров, которые высунулись из окон.

А в Актау на видео попала опасная езда кортежа с выпускниками местных школ. Водителей авто также привлекли к ответственности.

Отметим, что в статье 593 КоАП РК установлено наказание за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

Так, указанные нарушения влекут штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Согласно статье 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге). При повторном правонарушении водителю грозит лишение прав на полгода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023199-voditeley-srazu-dvuh-kortezhey-s-vypusknikami-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti-video/