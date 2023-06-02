Министр Ахметжанов: Каждый второй в Астане, кто совершает правонарушение, – приезжий

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр внутренних дел сегодня на мероприятии в акимате рассказал, кто в Астане чаще всего совершает преступные действия, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов сообщил, что на преступность влияет множество факторов, в их числе – социальные, экономические, миграционные, демографические и другие.

"В Астане 50% преступлений против личности совершают в состоянии опьянения. Каждый второй в Астане, кто совершает правонарушение, – приезжий. Это не астанчане, значит, есть проблема здесь", – отметил он.

Он указал на необходимость совместной системной работы по устранению причин, способствующих преступности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023114-ministr-ahmetzhanov-kazhdyy-vtoroy-v-astane-kto-sovershaet-pravonarushenie-priezzhiy/