По пояс высунулись из машин: выпускников, катавшихся по Атырау, доставили в полицию

Подростки на машинах. Кадр из видео: instagram.com/police.kz

В Атырау задержали 20 несовершеннолетних за экстремальные катания на машинах. В соцсетях заявили, что позже эти же машины попали в ДТП, однако это опровергла полиция, передает корреспондент NUR.KZ.

Запись экстремального катания появилась в Instagram-паблике "Полиция нравов".

На видео несколько машин проезжают друг за другом по дороге. Во всех авто пассажиры вылезают из окон практически до пояса, кричат и машут руками.

При этом позже появляются кадры ДТП – в смятой машине сидит человек, вокруг стоит толпа людей, некоторые лежат на земле.

Авторы поста сообщили, что массовое катание выпускников якобы закончилось жутким ДТП и есть тяжело пострадавшие. Однако в пресс-службе ДП Атырауской области сообщили, что это два разных случая и друг к другу они не имеют отношения.

Что касается ДТП, оно произошло вчера, 1 июня, около 12:20 на трассе "Атырау – Дамба" в селе Кызылбалык. Столкнулись автомобили Honda Odyssey под управлением водителя 2005 года рождения, и Ваз 2114 под управлением водителя 1998 года рождения.

"Один пассажир и водитель с различными телесными повреждениями доставлены в Атыраускую областную больницу. Ведется сбор соответствующих документов", – говорится в сообщении.

При этом по поводу выпускников, в полиции рассказали, что своевременно были приняты соответствующие меры.

Было зарегистрировано 10 фактов несоблюдения требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов – по статье 593 КоАП РК. Также по нарушению ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения по статье 615 КоАП РК выявлено 2 автомобиля.

"20 несовершеннолетних, находившихся в указанных автомашинах, доставлены в управление полиции. В настоящее время родители вызваны в управление полиции, собираются соответствующие документы", – добавили стражи порядка.

Отметим, что в статье 593 КоАП РК установлено наказание за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

Так, указанные нарушения влекут штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Кроме того, согласно статье 615 КоАП РК, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (6900 тенге).

Напомним, что вчера в Алматы водителей двух машин наказали из-за пассажиров, которые высунулись из окон.

Также в Актау на видео попала опасная езда кортежа с выпускниками местных школ. Водителей авто привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023103-po-poyas-vysunulis-iz-mashin-vypusknikov-katavshihsya-po-atyrau-dostavili-v-politsiyu/