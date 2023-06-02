Ограничения временно введут в одном из районов Уральска: полиция обратилась к горожанам

Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 2 июня, в Уральске пройдут антитеррористические учения, в связи с чем полиция Западно-Казахстанской области обратилась к горожанам, передает "Мой город".

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию ДП ЗКО, 2 июня с 9:00 до 13:00 на территории улицы Деповская будут проводиться плановые антитеррористические учения, в связи с этим в этом районе города будут введены ограничения.

"Целью учений является оценка готовности государственных и правоохранительных органов к организации мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. С 9:00 до 13:00 в вышеуказанном районе города будут введены ограничительные меры.

В этой связи просим жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, заранее запланировать свой маршрут передвижение и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов", - отметили в полиции.

Стражи порядка напомнили, что за неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка грозит административная ответственность.

Кроме того, за распространение заведомо ложных сообщении также предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее антитеррористические учения прошли в Шымкенте, Астане и Алматы.

Добавим также, что в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны.

К слову, несколько дней назад в Уральске уже проводились учения, которые перепугали горожан. Так, в соцсетях распространилось фото ориентировки, в которой говорится о якобы сбежавших из колонии преступниках. Однако, как пояснили позже в полиции, ориентировка не настоящая, а на территории города проводились учения совместно с правоохранительными органами и Нацгвардией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023042-ogranicheniya-vremenno-vvedut-v-odnom-iz-rayonov-uralske-politsiya-obratilas-k-gorozhanam/