Ситуацию с неработающим освещением за сотни млн тенге в пригороде Актау объяснили власти

Наружное освещение в пригороде Актау. Фото: facebook.com/saintdid

В соцсетях появилось сообщение, что на освещение в пригороде Актау, которое в итоге пока не заработало, были потрачены бюджетные деньги. В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов в своем посте в Facebook-профиле затронул тему наружного электроосвещения автодороги от Адайской автобазы до села Баянды в Актау.

Он сообщил, что на данный проект были потрачены средства, но дороги так и не обеспечили светом.

"Договор акимат (Мангистауской области – прим. ред.) заключил еще в июне 2022 года со сроком исполнения в 4 месяца, но, несмотря на невыполнение работ в срок, начал осваивать деньги и перевел поставщикам 159 млн тенге", – пишет Смагулов.

Ситуацию прокомментировали в акимате Мангистауской области. Там сообщили, что Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключил соглашение с одним из ТОО на общую сумму более 249 млн тенге, передает Lada.kz.

Отмечается, что компания-подрядчик обязалась завершить работы по строительству уличного освещения автодороги от Адайской автобазы до села Баянды Мунайлинского района. Однако в процессе, как утверждается, были установлены лампы, не соответствующие тем, что указали в проектно-сметной документации.

"По этой причине заказчик обратился в суд с заявлением о признании ТОО недобросовестным поставщиком. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск был удовлетворен в полном объеме. Однако ответчик подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда отказала в удовлетворении иска о признании ТОО недобросовестным поставщиком, а остальные части оставила без изменений. В настоящее время ТОО освоено по договору 159 067 567.09 тенге, оставшаяся сумма будет выплачена при исполнении потенциальным поставщиком обязательств по договору. Кроме того, будет удержана сумма штрафа, определенная решением суда", – цитирует новостной сайт сообщение областного акимата.

Согласно документу "Об утверждении строительных норм РК", существует ряд функциональных требований к наружному электрическому освещению.

Так, при проектировании установок наружного электрического освещения обеспечиваются:

нормированные величины количественных и качественных показателей осветительных установок;

необходимые спектральные характеристики источников света;

нормальное восприятие предупреждающих цветных объектов и надписей;

экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

надежность работы осветительных установок;

безопасность для обслуживающего персонала и населения;

удобство обслуживания и управления осветительными установками;

энергосбережение;

защита окружающей среды от светового загрязнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022798-situatsiyu-s-nerabotayuschim-osvescheniem-za-sotni-mln-tenge-v-prigorode-aktau-obyasnili-vlasti/