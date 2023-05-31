Муляжи животных появились вдоль крупных автотрасс в Казахстане (фото)
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Около трасс, где происходит наибольшее число ДТП с животными, начали устанавливать муляжи. Об этом сообщает Национальный оператор дорог республиканского значения QazAvtoJol в своем Telegram-канале.
Муляжи лошадей и коров начали устанавливать на участках трасс, где фиксируется наибольшее количество ДТП с участием животных.
"Так, к примеру, специалисты установили порядка 40 новых муляжей животных на аварийно опасных участках республиканских автодорог Костанайской и Павлодарской областей. (Подобные – прим. ред.) работы в данных регионах проведены впервые", – гласит сообщение.
Чтобы муляжи были видны в темное время суток или в непогоду, на них наклеивают светоотражающие элементы.
"Макеты в натуральную величину способствуют соблюдению скоростного режима и направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения", – рассказали в QazAvtoJol.
При этом муляжи животных ранее были установлены на республиканских дорогах Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.
Ранее стало известно, что водителей в Казахстане будут оповещать о въезде на платную дорогу через SMS-сообщение.
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при попадании в ДТП, в том числе если был совершен наезд на животных, водитель, причастный к происшествию, обязан:
- Немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
- Сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.
- Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.
- При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022776-mulyazhi-zhivotnyh-poyavilis-vdol-krupnyh-avtotrass-v-kazahstane-foto/