Муляжи животных появились вдоль крупных автотрасс в Казахстане (фото)

Муляж коровы около трассы. Фото: t.me/qazavtojol

Около трасс, где происходит наибольшее число ДТП с животными, начали устанавливать муляжи. Об этом сообщает Национальный оператор дорог республиканского значения QazAvtoJol в своем Telegram-канале.

Муляжи лошадей и коров начали устанавливать на участках трасс, где фиксируется наибольшее количество ДТП с участием животных.

"Так, к примеру, специалисты установили порядка 40 новых муляжей животных на аварийно опасных участках республиканских автодорог Костанайской и Павлодарской областей. (Подобные – прим. ред.) работы в данных регионах проведены впервые", – гласит сообщение.

Муляж лошади. Фото: t.me/qazavtojol

Чтобы муляжи были видны в темное время суток или в непогоду, на них наклеивают светоотражающие элементы.

"Макеты в натуральную величину способствуют соблюдению скоростного режима и направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения", – рассказали в QazAvtoJol.

При этом муляжи животных ранее были установлены на республиканских дорогах Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.

Ранее стало известно, что водителей в Казахстане будут оповещать о въезде на платную дорогу через SMS-сообщение.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при попадании в ДТП, в том числе если был совершен наезд на животных, водитель, причастный к происшествию, обязан:

Немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел. Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно. При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022776-mulyazhi-zhivotnyh-poyavilis-vdol-krupnyh-avtotrass-v-kazahstane-foto/