Седьмые сутки ищут пропавшего мужчину в степях Атырауской области (видео)

Степь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жылыойском районе Атырауской области уже неделю ищут мужчину, пропавшего во время выпаса скота. Вчера к поискам привлекли вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в департаменте, сообщение о пропаже мужчины поступило 24 мая. Сообщалось, что в 70 километрах от Кульсары в Жылыойском районе гражданин Ж. 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся.

Поиски были организованы в тот же день. Искать мужчину отправились спасатели, полицейские и родные пропавшего.

Поисковая операция продолжается и сейчас. Вчера, 29 мая, для увеличения радиуса поиска спасатели задействовали вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".

Отмечается, что на борту вертолета находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники пропавшего.

Помимо этого, сейчас спасатели региона ищут еще одного пропавшего - скотовода 1963 года рождения.

По данным ДЧС, 26 мая около 14:00 мужчина вышел на поиски скота из крестьянского хозяйства в Кошалаке, расположенном в 120 километрах от райцентра Курмангазинского района, и не вернулся.

"В поисково-спасательных работах задействовано 4 сотрудника ДЧС Атырауской области и 1 единица техники. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавили в департаменте.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений, изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022546-vertolet-privlekli-k-poiskam-pastuha-v-atyrauskoy-oblasti/