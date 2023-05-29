"В моей родной стране это не проблема": казахстанок могут наказать в Корее за опасную езду

Девушки высунулись из машины. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Южной Корее двух казахстанок могут оштрафовать за то, что они прокатились, высунувшись из машины. Свое поведение они объяснили тем, что "в их стране так можно", передает Herald.

Издание со ссылкой на данные полиции сообщает, что 39-летнего гражданина Казахстана попросили явиться в отделение полиции города Инчхон по обвинению в "безрассудном вождении" в соответствии с местным законом о дорожном движении.

"Господин А. обвиняется в опасном вождении автомобиля K5 24 числа в 18:15 на дороге в Оннен-дон, Енсу-гу, Инчхон в направлении Енсу-дон.

На видео, снятом заявителем в тот момент, две женщины Б. (27) и С. (22), той же национальности, что и А., сидят на заднем сиденье автомобиля, высовываются и протягивают руки к небу", – говорится в публикации.

После получения сообщения он добровольно явился в полицейский участок и рассказал, что просил пассажирок не делать этого, так как это опасно.

Между тем 27-летняя казахстанка в свою очередь сказала следующее: "Я сделала это, потому что была рада, так как у моей знакомой в Корее недавно родился ребенок. Я думала, что все будет в порядке, потому что в моей родной стране это не проблема".

Также, по словам заявителя, автомобиль быстро ускорялся и совершал "виражи" (смены полосы движения). Однако полиция проверила записи с близлежащих камер видеонаблюдения и не нашла других доказательств нарушения вождения.

Полиция продолжает расследование. Если поведение казахстанок будет признано нарушением закона о дорожном движении, то их могут оштрафовать. При этом, в ведомстве добавили, что они не находились под воздействием наркотиков или алкоголя.

Напомним, в прошлом месяце в Алматы мужчина высунулся по пояс из авто ради съемки видео. Водителя машины наказали.

В январе в Актобе некий молодой человек высунулся из окна автомобиля во время его движения. Его привлекли к ответственности.

А в августе прошлого года полицейские Экибастуза остановили машину, пассажир которой наполовину высунулся из окна и ехал так по улицам города. Как сам нарушитель, так и водитель авто были наказаны.

Стоит отметить, что в Казахстане, согласно статье 615 КоАП РК, нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения влечет штраф в размере от 2 МРП (6900 тенге) до 20 МРП (69 тыс. тенге) или административный арест на трое суток.

Кроме того, за несоблюдение требования по перевозке пассажиров и грузов в отношении водителя также может быть возбуждено административное производство по статье 593 КоАП РК, согласно которой нарушителю грозит предупреждение или штраф от 3 МРП (10350 тенге) до 20 МРП (69 тыс. тенге).

Нарушения казахстанцев за рубежом

Также в марте двое казахстанцев 18 лет и 21 года перелезли через внешнее ограждение аэропорта в Южной Корее и сбежали. Оба являются уроженцами Туркестана. Вскоре одного из них задержали в Тэджоне. А второй наш соотечественник находился в бегах несколько дней. Но затем добровольно сдался в полицию.

Позже в МИДе сообщили, что казахстанцы обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Они оба находятся в миграционном центре городе Инчхон в следственном изоляторе, следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до 3 месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру.

В апреле в Таиланде полицейские арестовали туриста из Казахстана за неадекватное поведение на пляже Хаад Рин острова Пханган.

Официальный представитель МИД РК сообщил, ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость не может. Потому что за рубежом отдыхает очень много туристов и, естественно, ведомство не отслеживает, кто, где и как отдыхает.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", во время пребывания в иностранном государстве стоит помнить, что на вас распространяется действие законов этой страны, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов страны пребывания не освобождает вас от ответственности.

Находясь за границей, следуйте общепринятым нормам этики и морали, корректируйте свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, а также важно соблюдать местные обычаи и традиции.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (задержание местными правоохранительными органами, угрозы со стороны других лиц, дорожно-транспортные происшествия) вы имеете право требовать встречи с сотрудником казахстанского консульского учреждения в государстве пребывания. Не подписывайте какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022454-v-moey-rodnoy-strane-eto-ne-problema-kazahstanok-mogut-nakazat-v-koree-za-opasnuyu-ezdu/