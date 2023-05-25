"Ученики в пижамах и без портфелей": в Казахстане проверят, какие школы закончили учебу раньше 31 мая

Рюкзак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК у министра просвещения спросили, знает ли он о ситуациях, когда в школах Казахстана, несмотря на продление учебного года, уже закончили учебу и "сидят без дела", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист, задававший вопрос министру, сообщил, что в некоторых школах учебу закончили еще 20 мая, поэтому "ученики сидят без дела", а учителя "пытаются разнообразить бессмысленные дни", разрешая школьникам приходить в школу в пижамах и без портфелей.

Министр Гани Бейсембаев заявил, что эта информация больше похожа на фейк, поскольку учителя и директора школ понимают, что продление учебного года – это продление и учебной программы.

"Если был 34-недельный год, а сейчас – 36-недельный, значит, темы и программа составлены в соответствии с этим временем", – заявил он.

Бейсембаев добавил, что дал поручение территориальным департаментам проверять факты нарушения учебных планов в школах – сдачу учебников раньше 31 мая или проведение других мероприятий вместо уроков.

"Кстати, в 17:00 у меня будет совещание по данному вопросу, будут данные по республике – какие регионы и школы не выполняют госстандарт, где идет нарушение, а где выдерживаются все правила учебного процесса.

Предварительно, во всех школах, как мне докладывают, выдержано выполнение госстандарта. Но, естественно, в некоторых школах (есть нарушения – прим. ред.), мы выясняем по какой причине были собраны учебники, и по какой причине, если есть место замены уроков на какие-то другие мероприятия, как вы сейчас сказали – пижамы, флешмобы. Если такие случаи были, мне об этом доложат", – заявил министр.

Изменение учебного года в Казахстане

Напомним, летом прошлого года в Минпросвещения сообщили о планах по изменению продолжительности учебного года в школах Казахстана. Отмечалось, что продление учебного года на несколько дней позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем. Затем в ведомстве рассказали, что летние каникулы для школьников станут на 5 дней короче.

В августе в Минпросвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая. А в январе текущего года в ведомстве еще раз подтвердили, что последний звонок в школах в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

На прошлой неделе в Минпросвещения сообщили о датах последних звонков и вручения аттестатов в школах Казахстана в 2023 году. В ведомстве порекомендовали проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня. А торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Также в управлении образования Алматы сообщили о датах этих мероприятий для школьников в южной столице. Так, 1 июня в школах для выпускников 9-х и 11-х классов пройдет торжественное мероприятие по завершению учебного года – начало в 09:00. Также 1 июня пройдет праздничный фестиваль "Алматы БАЛАFEST-2023" с награждениями победителей конкурсов и олимпиад. С 28 июня по 1 июля – рекомендованные даты для торжественного вручения дипломов в организациях технического профессионального образования.

Сегодня глава Минпросвещения объяснил, для чего нужно было продлевать учебный год в Казахстане. Кроме того, он прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о запретах на запуск воздушных шаров и вручение грамот в школах Казахстана.

"Никаких запретов министерством по выдаче благодарственных писем или грамот не было, видимо, это какие-то частные инициативы", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022071-ucheniki-v-pizhamah-i-bez-portfeley-v-kazahstane-proveryat-kakie-shkoly-zakonchili-uchebu-ranshe-31-maya/