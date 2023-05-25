Оштрафованный на сотни тысяч тенге петропавловец сядет за руль лишь через 8 лет

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Петропавловске мужчину оштрафовали на более чем 300 тысяч тенге за нарушение ПДД, а также лишили прав на восемь лет, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции рассказали, что 25-летний любитель быстрой езды был замечен инспекторами видеонаблюдения центра оперативного управления УП Петропавловска в шестом часу утра.

Сообщается, что, управляя автомобилем Toyota в компании знакомых, он передвигался со скоростью, явно превышающей разрешенную, проехал на красный свет. Его ориентировка была передана патрульным нарядам.

"На пересечении улиц Интернациональной и Егемен Казахстан лихач был задержан. Он вел себя агрессивно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался", – рассказали в МВД.

Согласно требованию части 4 статьи 612 КоАП, за отказ от освидетельствования молодой человек был подвергнут административному аресту на 15 суток. Также его лишили права управления автомобилем на 8 лет, то есть в следующий раз ему можно будет сесть за руль в 33 года.

"Кроме того, в ходе проверки было установлено, что перед задержанием молодой человек неоднократно грубо нарушил ПДД. Видеосистемы автоматической фиксации нарушений пять раз зарегистрировали значительное превышение скорости автомобилем Toyota вплоть до 140 км/ч.

Ранние водители и пешеходы, как и сам нарушитель, подвергались серьезной опасности. Сумма штрафов за данные нарушения составила 345 тысяч тенге", — сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

Ранее мы писали, что 22-летнего алматинца оштрафовали более чем на полмиллиона тенге за опасные гонки в центре города.

Согласно части 2 статьи 612 КоАП, управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

А в соответствии с частью 4 данной статьи, если совершить данное нарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания, следует штраф в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022011-oshtrafovannyy-na-sotni-tysyach-tenge-petropavlovets-syadet-za-rul-lish-cherez-8-let/