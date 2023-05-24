"9,5 человек заболели": в Минздраве объяснили слова Ажар Гиният

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Слова Ажар Гиният о том, что за 4 месяца коронавирусом заболели "9,5 человек", объяснили в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает портал Stopface.kz.

Видео с министром, которая рассказывает о статистике заболеваемости коронавирусом, завирусилось в Сети.

"Только за 4 месяца 9,5 человек заболели и 10 человек от болезни умерло", - говорит Ажар Гиният.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, смысл информации был искажен.

"Данное видео в социальных сетях используется для искажения первоначального смысла переданной информации, озвученной министром здравоохранения. Поэтому убедительно просим не допускать дальнейшего распространения провокационной подачи статистики заболеваемости КВИ. Хотим уточнить, что министр имела в виду 9,5 тыс. человек", - заявили в Минздраве.

В министерстве пояснили, что с начала 2023 года в стране зарегистрировано 9086 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией и 435 случаев коронавирусной пневмонией. В совокупности цифра составляет 9,5 тысяч человек.

"Министр держит на постоянном контроле все вопросы, связанные с мониторингом эпидситуации, статистикой заболеваемости и лечением больных", - добавили в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021888-95-chelovek-zaboleli-v-minzdrave-obyasnili-slova-azhar-giniyat/