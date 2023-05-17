Свадьба. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Департаменте юстиции Алматы уточнили информацию о регистрации брака онлайн. В ведомстве отметили, онлайн может производиться только подача заявления, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в Департаменте юстиции города, заявление для регистрации брака по желанию молодоженов подается онлайн. А регистрация производится только в присутствии молодоженов.

"Допущена неточность спикером на пресс-конференции, которая состоялась 15 мая 2023 года, о передаче функций государственной регистрации актов гражданского состояния в госкорпорацию", - рассказали в департаменте.

Напомним, на брифинге спикер сообщала, что при подаче заявления на регистрацию брака по желанию молодоженов "регистрация может проводиться и онлайн, и в присутствии молодоженов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020906-v-departamente-yustitsii-almaty-oprovergli-informatsiyu-o-registratsii-braka-onlayn/