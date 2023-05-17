"Они огромные такие": нашествие комаров напугало жителей Кунаева (видео)

Комар. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Кунаеве с приходом тепла появились и комары, но в этом году – в небывалом количестве. Горожане жалуются, что теперь боятся выходить на улицу и открывать окна, передает сайт телеканала КТК.

Нашествие комаров не на шутку напугало жителей Кунаева. Они фотографируют последствия укусов и снимают на видео рои насекомых.

Комары покусали горожанку Маржан Атееву и четверых ее детей. Все они страдают аллергией, поэтому на местах укусов образуются крупные красные пятна. Лечить их приходится таблетками. От вечерних прогулок семье пришлось отказаться.

"Мы не можем выйти на улицу погулять, там посидеть. Они прямо с каждым разом становятся все больше и больше. Последние три года – это вообще ужас, они огромные такие!" – рассказала женщина.

Местные жалуются, такого нашествия надоедливых насекомых не было никогда. Появляются комары весной с наступлением тепла, исчезают только осенью. К неприятному жужжанию люди давно привыкли, а вот с постоянными укусами смириться не могут. Больше всех страдают дети.

"Комары кусают. Комары не такие маленькие, они большие! Дети все в шишках ходят. Ночью не можем отпускать даже. Двери, окна не можем открыть, душно дома тоже. Откроем – они тоже кусаются, комары. Спиртом обрабатываем, ничего не помогает", – пожаловалась другая жительница Конаева.

Отмечается, что покусанные неоднократно обращались в акимат. Там пообещали принять меры. Правда, пока чиновники войну с насекомыми проигрывают, утверждают горожане.

Со слов жителей, днем комары скапливаются в траве, камышах и подвалах. А когда спадает жара, выходят на охоту. Вечером маленькие кровопийцы не дают спокойно прогуляться. Особенно много их замечают в парках, скверах и на побережье.

В управлении санэпидконтроля не исключают, что среди полчищ комаров могут оказаться и малярийные. Но пока инфекции выявлено не было. В окрестностях Кунаева ежегодно обрабатывают искусственные водоемы, в которых кровососы размножаются. А в самом городе проводят дезинсекцию улиц, дворов и домов. В этом году на устранение вредителей выделили в четыре раза больше денег, чем в прошлом.

"Проводятся работы по травле именно насекомых, комаров, то есть. Сейчас у нас первый этап закончен по городу. Всего в этом году было выделено из бюджетных средств 45 миллионов тенге. На сегодняшний день работают три подрядные организации по травле комаров, в общем девять единиц техники работает, 15 устройств специальных для опрыскивания и около 30 человек", – заявил замначальника отдела ЖКХ, автодорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции города Кунаева Асхат Жексенбеков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020864-oni-ogromnye-takie-nashestvie-komarov-napugalo-zhiteley-kunaeva-video/