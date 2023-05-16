"Было два вируса": глава Минэкологии озвучила вероятную причину гибели тюленей на Каспии

Тюлени. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр экологии Зульфия Сулейменова в кулуарах кабмина озвучила вероятную причину гибели тюленей у побережья Каспийского моря в Мангистау, передает корреспондент NUR.KZ.

Сулейменова напомнила, что в прошлом году проводился соответствующий анализ причин смерти тюленей.

"Мы поднимали вопрос и выяснили, что у тюленей было два вируса - птичий грипп и еще какой-то вирус, не помню.

На сегодня с популяцией имеются определенные вопросы и обеспокоенность. К сожалению, по отдельным вирусам прививки, вакцины ставить на диких животных возможностей нет.

Почему в этом году произошел замор: к тому времени, когда тушки принесло к побережью, то они уже были разложены. На каком этапе началось разложение и причины гибели сейчас выясняются", - отметила она.

Глава Минэкологии опровергла связь смерти тюленей с добычей нефти.

"В прошлом году связи с нефтяными компаниями не было. Но по отдельным тушкам были замечены физические воздействия, предположительно, были столкновения с судами.

Очень большое количество находят сетей рыболовных. Но по нефти прямой связи мы не обнаружили. По вирусам сейчас отобрали пробы, как только будут результаты, сообщим", - добавила Сулейменова.

Глава Минэкологии также отметила, что необходимо с научным сообществом проработать вопрос обновления методики учета популяции тюленей в Казахстане. По ее словам, сейчас нет единого понимания по тому, какая численность тюленей имеется в Казахстане. Так, если Казахстанское агентство прикладной экологии (КАПЭ) предоставляет цифры о численности от 300 до 380 тыс. особей, Институт биологии и экологии и другие институты дают более пессимистичные расчеты – не более 100 тыс.

На прошлой неделе в Тупкараганском районе Мангистау были обнаружены туши нескольких десятков погибших тюленей и рыбы. Экологи отобрали пробы воды и воздуха с места обнаружения погибших животных. Полиция начала досудебное расследование по данному факту.

Гибель тюленей на Каспии

В апреле 2022 года на берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число их число достигло 94. Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились.

В июле в Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что с начала 2022 года были обнаружены 220 мертвых тюленей. 17 особей имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

В ноябре на каспийском побережье в Мангистауской области нашли еще более ста тушек мертвых тюленей. Спустя несколько дней обнаружилось еще 40 погибших животных. В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции.

Об экологической ситуации на Каспии, в частности, о фактах гибели тюленей, ранее высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

"Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", – отмечал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020771-bylo-dva-virusa-glava-minekologii-ozvuchila-veroyatnuyu-prichinu-gibeli-tyuleney-na-kaspii/