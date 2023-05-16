За 200 тыс. тенге довез таксист россиянина из аэропорта Алматы

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Таксист, назойливо предлагавший свои услуги прилетевшему в Алматы россиянину, взял с пассажира за поездку почти 200 тыс. тенге, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП на транспорте.

Еще 3 мая к транспортным полицейским обратился 30-летний россиянин, прилетевший в Алматы. Он попросил принять меры в отношении таксиста аэропорта Алматы, который назойливо предлагал свои услуги такси. По словам потерпевшего, мужчина довез его до улицы Маркова и запросил за это 400 евро (196 тыс. тенге по нынешнему курсу).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена автомашина Mercedes-Benz довезшего заявителя и ее владелец – 27-летний житель Алматинской области", – сообщили полицейские.

Отмечается, что при опросе мужчина признал свою вину и вернул денежные средства в полном объеме. Потерпевший жалоб и претензий не имеет.

По данному факту в отношении правонарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

"15 мая решением Специализированного административного суда города Алматы ему наложен штраф в размере 21 150 тенге", – добавили правоохранители.

В свою очередь гражданин РФ поблагодарил сотрудников транспортной полиции за оперативность и профессионализм.

Добавим, что согласно статье 449 Кодекса об административных нарушениях РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом, согласно второй части статьи, действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге) либо административный арест сроком до 5 суток.

Кроме того, действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные иностранцем либо лицом без гражданства, влекут штраф в размере 5 МРП, либо административный арест сроком до 5 суток, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020763-za-200-tys-tenge-dovez-taksist-rossiyanina-iz-aeroporta-almaty/