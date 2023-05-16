"Важна любая сумма": жительница Костаная пытается поставить дочь с ДЦП на ноги

Анель. Фото: из личного архива

Девятилетняя Анель из Костаная страдает ДЦП и имеет частичную атрофию зрительных нервов. Узнав о болезни дочери, супруг ушел из семьи, и мать теперь воспитывает ребенка одна, передает NUR.KZ.

"На ребенка получаю пособие по инвалидности, но пособия не хватает, так как лечение Анель требует больших денег. Это - ежедневные ЛФК, выездные реабилитации, приобретение ноотропного препарата для развития мозговой системы. Благодаря пройденному лечению Анель обучается в общеобразовательной школе, на домашнем обучении.

9 декабря прошлого года Анель сделали операцию на ножки в городе Курган в клинике Илизарова. Чтобы посещать школу, необходим трехмесячный курс лечения в МЦ "Сакура", ведь после операции необходимо разработать ноги и научить Анель правильно ходить на "новых ножках", - говорит мама девочки, Гаухар Жумабаева.

Мама переживает за будущее дочери и очень хочет, чтобы она жила полноценной жизнью.

"Я работаю в школе учителем художественного труда. Дома не сижу и не жду, пока кто-то руку протянет и подаст на кусок хлеба. Но вот на лечение собрать самостоятельно не получается. Ведь помимо всего прочего мне нужно оплачивать квартиру и покупать продукты питания, которые тоже жизненно необходимы", - говорит мама.

Сейчас Анель требуется послеоперационное восстановление и лечение в России. Лечение и реабилитация продлятся три месяца. Сумма для мамы космическая - 995 400 рублей (5 600 000 тенге).

"Такой суммы мне одной не собрать. На данный момент собрано 2 300 000 тенге. Прошу, помогите. Важна любая сумма, любая помощь", - заключила Гаухар.

Реквизиты:

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Карта привязана к номеру: +7 (705) 576 63 86

Гаухар Ж., мама

Halyk: 4405 6397 0107 8857

PayPal: zhumabayeva.gaukhar@mail.ru.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020734-vazhna-lyubaya-summa-zhitelnitsa-kostanaya-pytaetsya-postavit-doch-s-dtsp-na-nogi/