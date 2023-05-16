Алматинку возмутил въезд за 7 тыс. тенге на парковку Кок Тобе (видео)

Парк Кок Тобе. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В социальных сетях стало распространяться видео, на котором женщина возмущается ценами за въезд на парковку парка Кок Тобе - цену подняли до 7 тыс. тенге.

Ролик опубликовали в Telegram-канале HALYQSTAN. Некая женщина за кадром возмущается тем, что стоимость проезда на паркинг составляет 7 тыс. тенге.

Автор публикации считает, что парк становится недоступным для простых людей, и предлагает вовсе закрыть проезд.

В администрации парка корреспонденту NUR.KZ сообщили, что стоимость проезда подняли с 1 мая текущего года. Уточняется, что до 7 тыс. тенге подняли въезд на паркинг "Верхней" станции.

Это, по словам представителя парка, сделали в целях безопасности, чтобы уменьшить поток машин. Также в администрации отметили, что на территории паркинга мало парковочных мест.

Актуальную информацию касательно цен рекомендовали смотреть на официальном сайте парка Кок Тобе.

Отметим, что на официальном сайте парка указаны следующие цены:

въезд на паркинг ул. Омаровой, 41 (остановочный комплекс) для одного легкового автомобиля составляет 200 тенге;

въезд на паркинг (Нижняя станция) для одного легкового автомобиля составляет 500 тенге;

въезд на паркинг (Верхняя станция) для одного легкового автомобиля составляет 7 тыс. тенге;

Въезд на территорию парка:

для мототранспорта - 1,5 тыс. тенге;

одного лимузина - 15 тыс. тенге;

микроавтобус (8-15 мест) - 15 тыс. тенге;

микроавтобус (15-50 мест) - 25 тыс. тенге.

Прайс. Скриншот с сайта: koktobe.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020732-almatinku-vozmutil-vezd-za-7-tys-tenge-na-parkovku-kok-tobe/