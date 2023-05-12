Летнюю террасу ресторана сносят в центре Алматы (фото)

Летняя терраса ресторана в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Незаконно возведенную летнюю террасу одного из ресторанов в центре Алматы начали сносить по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как рассказали в акимате города, летняя терраса ресторана в центре Алматы была возведена незаконно.

"На основании обращения горожан по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по проспекту Абылай хана, 107 и летней площадки", – говорится в пресс-релизе.

Ресторан в центре Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

По результатам проверки арендатора привлекли к ответственности по части 1 статьи 322, а также статьям 319, 323 КоАП РК, рассказали в городском акимате.

"Параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда", – гласит пресс-релиз.

Летник ресторана в центре города: пресс-служба акимата Алматы

Летник ресторана. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что исковые требования управления были удовлетворены, но в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба.

Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года – постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений, поведали в акимате.

Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей.

Напомним, в течение апреля в Алматы снесли две летние террасы кафе. В первом случае "летник" был расположен на улице Толе би, во втором – по проспекту Назарбаева.

Также в прошлом месяце в городе начали сносить крупный ресторан, который был построен без надлежащего разрешения.

Согласно части 1 статьи 322 КоАП, незаконные переоборудование и перепланировка помещений, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влекут штраф:

на физических лиц в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 90 МРП (более 310 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - в размере 150 МРП (517,5 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (более миллиона тенге).

В соответствии со статьей 319 КоАП, незаконное строительство влечет штраф от 15 до 200 МРП (от 51 тыс. до 690 тыс. тенге), с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового.

Согласно статье 323 КоАП, эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию, за исключением требований, установленных техническими регламентами влечет штраф от 10 до 100 МРП (от 34,5 тыс. до 345 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020322-letnyuyu-terrasu-restorana-v-tsentre-almaty-nachali-snosit/