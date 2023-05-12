Летнюю террасу ресторана сносят в центре Алматы (фото)
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Незаконно возведенную летнюю террасу одного из ресторанов в центре Алматы начали сносить по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как рассказали в акимате города, летняя терраса ресторана в центре Алматы была возведена незаконно.
"На основании обращения горожан по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по проспекту Абылай хана, 107 и летней площадки", – говорится в пресс-релизе.
По результатам проверки арендатора привлекли к ответственности по части 1 статьи 322, а также статьям 319, 323 КоАП РК, рассказали в городском акимате.
"Параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда", – гласит пресс-релиз.
Сообщается, что исковые требования управления были удовлетворены, но в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба.
Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года – постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений, поведали в акимате.
Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей.
Напомним, в течение апреля в Алматы снесли две летние террасы кафе. В первом случае "летник" был расположен на улице Толе би, во втором – по проспекту Назарбаева.
Также в прошлом месяце в городе начали сносить крупный ресторан, который был построен без надлежащего разрешения.
Согласно части 1 статьи 322 КоАП, незаконные переоборудование и перепланировка помещений, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влекут штраф:
- на физических лиц в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге);
- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 90 МРП (более 310 тыс. тенге);
- на субъектов среднего предпринимательства - в размере 150 МРП (517,5 тыс. тенге);
- на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (более миллиона тенге).
В соответствии со статьей 319 КоАП, незаконное строительство влечет штраф от 15 до 200 МРП (от 51 тыс. до 690 тыс. тенге), с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового.
Согласно статье 323 КоАП, эксплуатация объектов и комплексов, не введенных в установленном порядке в эксплуатацию, за исключением требований, установленных техническими регламентами влечет штраф от 10 до 100 МРП (от 34,5 тыс. до 345 тыс. тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020322-letnyuyu-terrasu-restorana-v-tsentre-almaty-nachali-snosit/