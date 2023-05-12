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На информацию о лишении детей-инвалидов права на лечение ответили в Минздраве

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Человек в инвалидной коляске
Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилось сообщение, что глава Минздрава якобы подписала новый стандарт, который лишает детей-инвалидов права на лечение. Данную информацию Stopfake.kz прокомментировали в ведомстве.

В распространяемом сообщении говорится, что согласно новому стандарту оказания медицинской реабилитации дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата якобы более не могут проходить реабилитацию амбулаторно. И якобы документ обязывает их лечиться исключительно в стационарах, направления в которые можно ждать годами.

Сообщение в соцсетях
Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

"Данная информация не соответствует действительности", – сообщили фактчекерам в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и раньше, могут проходить реабилитацию и амбулаторно, и в условиях стационаров.

Кроме того, текст нового стандарта уже представлен на сайте ИПС "Әділет". Пунктов, запрещающих детям с ДЦП лечиться амбулаторно, в документе нет.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что родителям особых детей в Казахстане начнут выплачивать зарплату с 1 июля.

Добавим, что Министерство здравоохранения РК, согласно информации на сайте, осуществляет руководство в области:

  • охраны здоровья граждан;
  • медицинской и фармацевтической науки;
  • медицинского и фармацевтического образования;
  • обращения лекарственных средств;
  • медицинских изделий и медицинской техники;
  • контроля за качеством медицинских услуг;
  • санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами;
  • области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.

Главой Минздрава является Ажар Гиният. Она была назначена на эту должность в январе прошлого года. В апреле текущего года ее переназначили на этот пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020281-na-informatsiyu-o-lishenii-detey-invalidov-prava-na-lechenie-otvetili-v-minzdrave/

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