Об опасных случаях с мопедами в Алматы рассказали полицейские

Полицейские остановили водителя мопеда. Фото: polisia.kz

За три дня в Алматы стражами порядка были выявлены 62 нарушителя из числа водителей мопедов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Во время проведения рейдовых мероприятий патрульными полицейскими нашего района выявлено 62 правонарушения, допущенных водителями мопедов. Меры административного воздействия приняты в соответствии с требованиями статьи 615 КоАП РК. Размер штрафа составляет 5 МРП (17250 тенге – прим. ред.)", – сказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Он также призвал участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и повышать свою транспортную культуру.

По его словам, только за четыре месяца текущего года на дорогах Алматы с участием мопедов произошли 309 ДТП, один человек погиб, еще 333 травмированы.

Напомним, ранее сообщалось, что водителей скутеров и мопедов в Алматы будут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе. Выявлять нарушителей собираются с помощью камер "Сергек".

Добавим, что, согласно статье 615 КоАП РК:

невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения влечет штраф в размере 2 МРП (6900 тенге); действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге); действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге); действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 20 МРП (69000 тенге) или административный арест на трое суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020159-ob-opasnyh-sluchayah-s-mopedami-v-almaty-rasskazali-politseyskie/