Смог в Астане: 127 случаев превышения ПДК зафиксировали за 12 часов

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты по мониторингу воздуха зафиксировали более сотни случаев превышения норм загрязнений в столице. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Эксперты напомнили, что в праздничные дни жители северных и центральных областей Казахстана наблюдали сизый дым в воздухе.

"Предположительно данный дым идет от пожара, который произошел в Петропавловске Северо-Казахстанской области и приграничных областях Российской Федерации, юг западной Сибири", – подчеркнули специалисты.

По данным наблюдательной сети по мониторингу атмосферного воздуха РГП "Казгидромет", 10 мая 2023 года с 00:00 по 12:00 в Петропавловске, Костанае, Рудном, Лисаковске, Житикара, Аркалыке, поселке Карабалык, Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске, поселке Аксу (Акмолинская обл), Экибастузе, Аксу (Павлодарская обл.) случаев превышения ПДК не было зафиксировано.

При этом в Астане специалисты зафиксировали 127 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 31 случай превышения от 2,4 ПДК до 2,6 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: 31 случай превышения от 1,3 ПДК до 1,4 ПДК;

сероводород: 38 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК;

озон: 27 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК.

В Павлодаре зафиксирован 1 случай превышения ПДК – взвешенные частицы РМ-2,5: 1 случай превышения до 1,0 ПДК.

В поселке Бурабай зафиксировано 25 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 18 случаев превышения от 1,1 ПДК до 2,2 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: 7 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК;

Тем не менее согласно прогнозу погоды в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана Южный циклон принесет дожди с грозами, прогнозируется усиление ветра.

Сильные дожди ожидаются 11-12 мая на западе, 12-13 мая – на северо-западе и севере, а 13 мая – в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

"Это будет способствовать рассеиванию загрязняющих частиц и благоприятно повлияет на качество атмосферного воздуха", – добавили метеорологи.

Напомним, что по поводу смога в Астане высказывались представители столичного ДЧС.

Спасатели заявили, что на территории столицы действующих природных загораний не зарегистрировано, однако сообщили, что смог в городе мог быть вызван природными пожарами в соседних регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019983-smog-v-astane-127-sluchaev-prevysheniya-pdk-zafiksirovali-za-12-chasov/