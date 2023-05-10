Казахстанцев предупредили о некорректной работе некоторых госуслуг

Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей Казахстана предупредили о возможной временной некорректной работе некоторых госуслуг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

В Госкорпорации сообщили, что с 5 по 9 мая были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости".

Отмечается, что все данные были перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность.

"Перенос сведений был запланирован на праздничные дни для того, чтобы недоступность услуг по линии недвижимости выпадала на праздничные дни. При этом 4 мая заявки принимались и будут отработаны в срок", – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на данный момент идет пуско-наладочный процесс для выполнения и устранения неточностей, связанных с процессом оказания услуг в сфере недвижимости. В связи с чем возможна временная некорректная работоспособность таких услуг как:

Временная регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан.

Регистрация детей до 16 лет по месту жительства.

Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан.

Снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан.

Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам.

Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.

Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей и назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей.

Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних.

Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием.

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание и назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям.

Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей.

Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание.

Прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего образования.

Прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам послевузовского образования.

Выдача договора залога недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов международной стипендии "Болашак".

Предоставление общежития обучающимся в высших учебных заведениях.

Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования.

Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество.

Выдача технического паспорта объектов недвижимости.

Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.

Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица.

Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества юридического лица.

Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц.

Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для юридических лиц.

Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества.

Государственная регистрация объекта кондоминиума.

Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств.

Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества.

Госкорпорация делает все возможное, чтобы услуги предоставлялись штатно, несмотря на повышенную нагрузку, говорится в сообщении.

По информации на официальном сайте госкорпорации, в целях автоматизации оказания государственных услуг в сфере земельных отношений Госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости".

Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных "Регистр недвижимости" и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. По окончании переноса всей информации из баз данных, как сообщалось, они будут ликвидированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019949-chast-gosuslug-na-portale-pravitelstvo-dlya-grazhdan-rabotaet-nekorrektno/