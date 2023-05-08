Кокшетау охватил густой смог. Жители утверждают, что в их квартирах запах гари (видео)
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Жители Кокшетау пожаловались на густой смог. По их словам, на улице невозможно дышать, а в квартирах пахнет гарью. В ДЧС Акмолинской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте sinegor.kz появилась публикация, в которой говорится, что жители Кокшетау массово жалуются на накрывший город смог.
"Весь микрорайон Васильковский в дыму!", "В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью", "С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого", – пишут жители.
В ДЧС Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в Кокшетау и близлежащих районах пожаров не наблюдается.
"На территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области", – рассказали в областном ДЧС.
Тем временем в Курганской области России продолжают тушить масштабные лесные пожары. Ранее в официальном Telegram-канале ГУ МЧС РФ по области сообщили, что площадь пожара в Варгашинском и Белозерском районах составила 206 га.
Сегодня в МЧС РФ рассказали, что девять из 13 очагов природных пожаров в Курганской области локализовано.
"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", – сказал глава МЧС России.
На сайте "Электронного правительства" рассказывается, какие действия следует предпринимать во время пожара на открытой местности, в степи или лесу. Они следующие:
- Попытайтесь затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбейте пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залейте водой.
- Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова.
- Если пожар сильный, уходите от него, скорее передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения.
- Если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войдите в него и накройтесь мокрой одеждой.
- На открытом пространстве пригнитесь к земле, где воздух менее задымлен.
При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения – 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019788-kokshetau-ohvatil-gustoy-smog-zhiteli-utverzhdayut-chto-v-ih-kvartirah-zapah-gari-video/