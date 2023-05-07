Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Астане

Окно. Иллюстративное фото: pexels.com

Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа в Астане. Ребенка спасли соседи, которые растянули плед, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Вечером 6 мая девочка 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры третьего этажа семиэтажного жилого дома.

Как уточнили в министерстве, мама девочки в этот момент находилась в стоматологии со страшим ребенком, а отец не заметил произошедшего.

Девочка открыла окно и вылезла наружу.

К счастью, соседи, заметившие девочку, вовремя развернули плед, на который она упала. Это смягчило падение и предотвратило серьезные травмы.

В результате падения девочка была госпитализирована со средней степенью тяжести.

На официальном сайте ДЧС Костанайской области говорится, что у детей отсутствует чувство опасности, особенно если родители рядом: достаточно на минуту отвернуться, и может случиться беда.

Вот несколько простых правил, которые должны соблюдать все родители:

дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см, даже если Вам кажется, что детская голова в такую щель не пролезет, не распахивайте створки шире;

на все окнах нужно установить защёлки или ограждения, не позволяющие открывать их более чем на 12,5 см, механизмы работают не только в режиме закрытого окна, но и в режиме «проветривания»;

не играйте с детьми у окна, не ставьте их на подоконник, чтобы показать машины, прохожих и т.д;

не ставьте мебель, на которую легко взобраться вблизи окна, и не полагайтесь на москитные сетки;

шнуры и цепочки от жалюзи, не должны свисать: они помогут ребёнку взобраться на окно;

балкон нужно застеклить;

не оставляйте детей без присмотра даже ненадолго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019712-dvuhletnyaya-devochka-vypala-iz-okna-mnogoetazhki-v-astane/